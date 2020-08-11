"Лети мой Ангел!": Виктор Павлик поделился песней, которую написал его сын

Украинский музыкант в память об умершем сыне опубликовал песню "Почуття-любов".

Народный артист Украины опубликовал на своей странице в Facebook запись песни. Композиция вышла в свет еще в июне, но в связи с последними событиями в жизни Виктора Павлика, он решил снова напомнить о ней.

Автором текста выступил младший сын певца Павел.

"Хочу еще раз это перепостить - песня написана на стихи моего сына Павла! Вечная память, сыночек! Лети мой Ангел!" - подписал свой пост Виктор Павлик.

Первым в сеть трек загрузил продюсер Владимир Будейчук. Он отметил, что Павел сумел передать в тексте песни то, чего так не хватает людям сегодня – чистоту чувств, любовь и добро.

"Друзья, хочу с вами поделиться теми эмоциями, которые меня переполняли на протяжении всей работы... Очень хочется поблагодарить Павла Павлику-сыну Виктора Павлика за невероятный текст, который он написал песни!" - еще тогда написал Владимир.

Песню исполнил сам Виктор Павлик.

Напомним, у младшего сына Виктора Павлика - Павла, в 2018 году диагностировали рак. Парень перенес около 20 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе прошлого года Виктор Павлик сообщил, что сын идет на поправку. Однако болезнь все же не отступила.

Около двух недель назад Павла перевели в хоспис, где он продолжал бороться с заболеванием, но у судьбы оказались другие планы. Утром, 7 августа, мать Паши и экс-супруга Павлика Лариса Созаева сообщила об уходе парня.