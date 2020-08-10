"Постоянно смотрит фотографии": жена Виктора Павлика поведала о состоянии артиста

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как себя чувствует артист после смерти его младшего сына.

Как рассказала девушка фолловерам в "сториз", утрату музыкант переживает очень тяжело.

Состояние Павлика она назвала "нестабильным".

"Может отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это может в секунду прекратиться и он просто начинает сильно плакать, - рассказала Репяхова. - Постоянно смотрит фотографии. В общем, тяжело".

Судя по всему, девушка нашла способ вернуться домой раньше, так как на момент смерти Павла она с матерью находилась на отдыхе в Болгарии. Вскоре после новостей об утрате мужа Репяхова сообщила, что отправится домой.

Напомним, у младшего сына Виктора Павлика - Павла, в 2018 году диагностировали рак. Парень перенес около 20 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе прошлого года Виктор Павлик сообщил, что сын идет на поправку. Однако болезнь все же не отступила.

Около двух недель назад Павла перевели в хоспис, где он продолжал бороться с заболеванием, но у судьбы оказались другие планы. Сегодня утром, 7 августа, мать Паши и экс-супруга Павлика Лариса Созаева сообщила об уходе парня.