"Тяжело болеет": дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы

Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая обычно не раскрывает детали болезни своей матери, впервые за долгое время ответила поклонникам.

Подписчики поинтересовались у 26-летней девушки о состоянии актрисы и извинились, если этот вопрос может как-то задеть Анну. Дочь Анастасии ответила в сториз-Инстаграма.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала Анна Заворотнюк.

Кроме этого, девушка также открыла завесу о ее отношениях с младшей сестричкой Милой, которая родилась у Анастасии в октябре 2018 года.

Анна написала, что она часто играет с малышкой, но родители против того, чтобы показывать ее общественности.

У российской актрисы еще есть сын Майкл (2000). Сейчас парень изучает право в МГИМО, но планирует стать актером.

Напомним, 14 мая 2020 года официально стало известно, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Еще ранее, в конце 2019 года в росСМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание.

Одной из последних, кто высказался о состоянии Анастасии, стала ее коллега по комедийному ситкому, актриса Ольга Прокофьева.