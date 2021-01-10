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"Тяжело болеет": дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы

"Тяжело болеет": дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая обычно не раскрывает детали болезни своей матери, впервые за долгое время ответила поклонникам.

Подписчики поинтересовались у 26-летней девушки о состоянии актрисы и извинились, если этот вопрос может как-то задеть Анну. Дочь Анастасии ответила в сториз-Инстаграма.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала Анна Заворотнюк.

Кроме этого, девушка также открыла завесу о ее отношениях с младшей сестричкой Милой, которая родилась у Анастасии в октябре 2018 года.

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Анна написала, что она часто играет с малышкой, но родители против того, чтобы показывать ее общественности.

У российской актрисы еще есть сын Майкл (2000). Сейчас парень изучает право в МГИМО, но планирует стать актером.

Напомним, 14 мая 2020 года официально стало известно, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Еще ранее, в конце 2019 года в росСМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание.

Одной из последних, кто высказался о состоянии Анастасии, стала ее коллега по комедийному ситкому, актриса Ольга Прокофьева.

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Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк.

Автор:

Телеграф
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