Что с мамой: старшая дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своими мыслями

Красавица Анна Заворотнюк поделилась сокровенным у себя в Instagram.

Старшая дочь Анна активный пользователь соцсетей, часто выкладывает новые фото и видео.

Так, сегодня, 15-го июня, Анна Заворотнюк поделилась новым снимком. 24-летняя девушка позирует с полуоборота, на ней штаны с высокой посадкой и сиреневый топ. Волосы аккуратно уложены, на лице нюдовый макияж.

"А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца - так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется". Эта цитата принадлежит американскому писателю Д. Д. Сэлинджеру и упоминается в его невероятном романе "Над пропастью во ржи", - подписала фото Анна Заворотнюк.

View this post on Instagram A post shared by @anna_zavorotnyuk on Jun 15, 2020 at 2:15am PDT

Поклонники восхищаются природными данными старшей дочери Анастасии Заворотнюк. "Вы такая прекрасная", "Хорошего дня тебе и твоим близким!", "Аня, ты очень красивая", - отметили пользователи Сети.

Напомним, российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк почти год борется с онкозаболеванием. По словам медиков, у актрисы рак головного мозга, глиобластома. Семья артистки находится рядом с ней, поддерживая ее.

View this post on Instagram A post shared by @anna_zavorotnyuk on Apr 2, 2020 at 11:32pm PDT

Актрису поддерживает супруг, олимпийский чемпион Петр Чернышев и дети. У Анастасии Заворотнюк от первого брака с Александром Стрюковым осталось двое детей - дочь Анна и сын Майкл. Для всех стало огромной неожиданностью, когда актриса призналась, что в октябре 2018 года подарила супругу дочь Милу.