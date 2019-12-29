Муж Анастасии Заворотнюк вынес на лед годовалую дочь (Видео)

Новости шоу бизнеса:Петр Чернышев вышел на лед вместе с годовалой дочерью.

В московском Дворце спорта состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где одну из главных ролей исполняет Петр Чернышев.

После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед. Об этом пишет "СтарХит".

Заботливый отец взял девочку на руки и проехался перед публикой, которая устроила артистам овации. Аплодисменты не смолкали несколько минут, а растроганный спортсмен крепко прижимал к себе малышку.

«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы», - сказала Навка.

Возможно, малышка испугалась громкого звука и большого количества людей, потому что на кадрах заметно, как Петр нежно гладит ее по голове, а через несколько минут подбрасывает в воздух, отвлекая внимание от аудитории.