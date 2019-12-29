Муж Анастасии Заворотнюк вынес на лед годовалую дочь (Видео)

В московском Дворце спорта состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где одну из главных ролей исполняет Петр Чернышев.
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед. Об этом пишет "СтарХит".
Заботливый отец взял девочку на руки и проехался перед публикой, которая устроила артистам овации. Аплодисменты не смолкали несколько минут, а растроганный спортсмен крепко прижимал к себе малышку.
«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы», - сказала Навка.
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Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на премьере шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»❤ Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент. #петрчернышев #заворотнюк #видео #смешноевидео #видеоклипы #мемы #музыка #кино #шоубизнес #шоубиз #новости #новостизвезд #интересно #лайки #популярно #популярное #интересно
Возможно, малышка испугалась громкого звука и большого количества людей, потому что на кадрах заметно, как Петр нежно гладит ее по голове, а через несколько минут подбрасывает в воздух, отвлекая внимание от аудитории.