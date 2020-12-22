Жанна Аркадьевна из "Моей прекрасной няни" впервые рассказала о болезни Заворотнюк

В 2004 году на экраны вышел комедийный сериал «Моя прекрасная няня», ключевые роли в котором исполнили Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Ольга Прокофьева, Борис Смолкин и Любовь Полищук.

Героини Прокофьевой и Заворотнюк, Жанна Аркадьевна и Вика Прутковская, были соперницами, однако в реально жизни актрисы поддерживают теплые дружеские отношения.

20 декабря 2020 года Ольга Прокофьевой стала гостей YouTube-шоу Сурена Каграманова «Лучше — Правду!», в котором впервые высказалась о болезни своей коллеги Насти Заворотнюк.

Напомним: в 2019 году весь шоу-бизнес был потрясен новостью о болезни Анастасии Заворотнюк. Актриса борется с опухолью головного мозга.

Ольга рассказала, что семья Насти дала понять, что они самостоятельно будут справляться с проблемой, и просила ее не беспокоить. Прокофьева с пониманием отнеслась к такому решению родственников Заворотюк, поэтому не любопытствовала что и как.

«Насте очень повезло, у нее грандиозная семья. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку» - подытожила Ольга Прокофьева.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в сентябре 2020 года Анастасия Заворотнюк прервала долгое молчание и опубликовала в сети трогательный пост.