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СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована

СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована
16:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, сейчас находится в очень критичном состоянии.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в начале этой недели была госпитализирована. Дело в том, что знакомые актрисы очень сильно переживают за здоровье актрисы.

По сообщением СМИ, врачи диагностировали у звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" рак головного мозга.

Пока родные и близкие актрисы не комментируют данную ситуацию, но также и не опровергают ее. По словам соседей Анастасии Заворотнюк, артистку они почти не видят, но при последней встрече они заметили, что внешность Анастасии сильно изменилась.

СМИ: Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию (Фото)

Также по слухам, Заворотнюк страдает о сильных головных болей.

Напомним, что 48-летняя актриса в октябре 2018 года родила от известного российского фигуриста Алексея Чернышева дочку Милу. От предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк также есть старшая дочь Анна и сын Майкл.

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Актриса, Анастасия Заворотнюк, Моя прекрасная няня.
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