СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в начале этой недели была госпитализирована. Дело в том, что знакомые актрисы очень сильно переживают за здоровье актрисы.
По сообщением СМИ, врачи диагностировали у звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" рак головного мозга.
Пока родные и близкие актрисы не комментируют данную ситуацию, но также и не опровергают ее. По словам соседей Анастасии Заворотнюк, артистку они почти не видят, но при последней встрече они заметили, что внешность Анастасии сильно изменилась.
Также по слухам, Заворотнюк страдает о сильных головных болей.
Напомним, что 48-летняя актриса в октябре 2018 года родила от известного российского фигуриста Алексея Чернышева дочку Милу. От предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк также есть старшая дочь Анна и сын Майкл.