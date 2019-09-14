СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована

Новости шоу бизнеса:Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, сейчас находится в очень критичном состоянии.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в начале этой недели была госпитализирована. Дело в том, что знакомые актрисы очень сильно переживают за здоровье актрисы.

По сообщением СМИ, врачи диагностировали у звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" рак головного мозга.

Пока родные и близкие актрисы не комментируют данную ситуацию, но также и не опровергают ее. По словам соседей Анастасии Заворотнюк, артистку они почти не видят, но при последней встрече они заметили, что внешность Анастасии сильно изменилась.

Также по слухам, Заворотнюк страдает о сильных головных болей.

Напомним, что 48-летняя актриса в октябре 2018 года родила от известного российского фигуриста Алексея Чернышева дочку Милу. От предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк также есть старшая дочь Анна и сын Майкл.