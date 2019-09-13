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СМИ: Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию (Фото)

СМИ: Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию (Фото)
15:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По сети ходят слухи, что звезда российского кино болеет раком.

Известная российская актриса, исполнившая главную роль в популярном сериале "Моя прекрасная няня", имеет серьезные проблемы со здоровьем. 48-летняя Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. 

С начала августа имя Анастасии Заворотнюк не исчезает из заголовков российских СМИ. В прессе отмечают, что у 48-летней актрисы обнаружили рак головного мозга. Родственники актрисы не подтверждают слухов о страшном диагнозе, но и не опровергают жуткую информацию. На сайте российского издания "Комсомольская правда" появились комментарии знакомых и соседей Анастасии Заворотнюк.

По их словам, внешний вид раньше стройной звезды сериала "Моя прекрасная няня" на самом деле кардинально изменился. Жители элитного поселка Крекшино, что в Новой Москве, утверждают, что увидев соседку (именно там расположен дом Анастасии Заворотнюк, – LifeStyle 24), не узнали ее. 

 
 
 
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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Сейчас, вроде бы, положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочери полетела. Но потом вижу, Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может,– отметила соседка знаменитости.

Позже женщина добавила, что после ее личной встречи с Анастасией Заворотнюк едва узнала актрису. "Честно говоря, даже не узнала ее. Ведь она всегда худенькая была, как статуеточка. А тут такой полный, совсем другой человек. И волос ее роскошных, будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств", - уверяет жительница села Крекшино. 

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Однако близкий друг супруга актрисы, который не захотел называть свое имя, уверяет, что внешний вид Анастасии - следствие родов в 47-летнем возрасте. А сам Петр Чернышов во время их разговора опроверг онкологию жены.

Он подтвердил, что Настя еще не пришла в форму после родов. Она заметно поправилась, и это ее угнетает,– заявил близкий друг семьи.

Стоит напомнить, что в 2019 году, в 47-летнем возрасте, Анастасия Заворотнюк родила дочь. В интервью для российского издания Hello она рассказала, что держала в тайне беременность, чтобы в случае неудачи избежать сочувствия от окружения и СМИ.

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Все по теме:

Актриса, Комсомольская правда, Знаменитость, Моя прекрасная няня, Звезда сериала, Анастасии Заворотнюк.
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