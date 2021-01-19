Крещение Господне 2021: народные приметы и запреты в этот праздник

Во вторник, 19 января, отмечается церковный праздник - Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. Накануне Богоявления отмечается Крещенский Сочельник - день, в который нужно соблюдать постную диету.
В этот день христиане вспоминают одно из самых значительных событий, описанных в Библии, когда Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан.
Название "Богоявление" праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.
Освящение воды - самая главная традиция, которой придерживались на Руси 19 января. Считается, что такую воду можно использовать очень долго - она не подвержена порче.
Что запрещено делать 19 января
Народные приметы 19 января
Обычно на Крещение ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне.
Погода этого дня указывает на погоду декабря.
Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.
В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.
Люди, принявшие крещение в этот день - самые счастливые.
Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы - к счастью в браке. Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.
Родившимся 19 января все покровительствует. Носить им следует нефрит.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Крещение Господне прогнозируется небольшой снег.