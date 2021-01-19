Крещение Господне 2021: народные приметы и запреты в этот праздник

Во вторник, 19 января, отмечается церковный праздник - Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. Накануне Богоявления отмечается Крещенский Сочельник - день, в который нужно соблюдать постную диету.

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В этот день христиане вспоминают одно из самых значительных событий, описанных в Библии, когда Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан.

Название "Богоявление" праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.

Освящение воды - самая главная традиция, которой придерживались на Руси 19 января. Считается, что такую воду можно использовать очень долго - она не подвержена порче.

Что запрещено делать 19 января

запрещено убирать, стирать, вязать и шить;

чтобы крещенская вода не утратила целебные свойства, ее запрещено набирать со скверными мыслями;

нельзя занимать деньги и выносить из дома вещи;

нельзя ссориться и ругаться, желать другому зла и сплетничать.

Народные приметы 19 января

Обычно на Крещение ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне.

Погода этого дня указывает на погоду декабря.

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.

Люди, принявшие крещение в этот день - самые счастливые.

Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы - к счастью в браке. Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

Родившимся 19 января все покровительствует. Носить им следует нефрит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Крещение Господне прогнозируется небольшой снег.