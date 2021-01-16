Наталья Могилевская взбудоражила поклонников пикантным снимком с отдыха в Буковеле (фото)

По примеру многих украинских звезд, певица Наталья Могилевская решила и себе устроить зимние каникулы. Артистка осталась верной родине, и для отпуска выбрала не теплые заграничные страны, а Буковель.

На своей странице в Инстаграм Наталья опубликовала серию снимков, на которых показала красивые заснеженные виды и рассказала, чем занималась в горах. Также она показала короткий момент с выступления на корпоративе.

На одном из снимков народная артистка Украины засветила свою пышную грудь. Могилевская позирует обнаженной в карпатском чане с полотенцем на голове и без макияжа. Пикантный снимок набрал более 17 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Также подписчики обратили внимание, что певица выбрала не совсем удачный фильтр на камере или же неудачно отфотошопила снимок.

Ранее, “Телеграф” писал, что Наталья Могилевская продолжает подогревать интерес к своей личной жизни, посетив новогоднюю ярмарку в Киеве вместе с бизнесменом Олегом Рыжовым.