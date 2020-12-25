Наталья Могилевская подтвердила слухи о романе с известным бизнесменом: пару заметили в центре Киева

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская продолжает подогревать слухи об отношениях с бизнесменом Олегом Рыжовым.

На своей странице в Инстаграм певица поделилась яркими снимками и видео с новогодней ярмарки в городке зимних развлечений в Киеве, который она посетила вместе с Рыжовым.

На первом видео видно, как Наталья и Олег спускаются с аттракциона-горки под звонкий смех артистки. На втором – она уже делится своими впечатлениями с «поездки».

«Что не сделаешь ради Инстаграма» - смеется Могилевская.

Стоит отметить, что вместе с Олегом и Натальей появляется молодой украинский актер Даня Вегас. В ноябре Даня и Могилевская представили совместную работу на песню «Місяць».

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На новогодней ярмарке певица также встретила многих своих коллег, о чем говорят совместные фото с Сергеем Перманом, Екатериной Кухар, Юрием Ткачом и Ириной Билык.

Также, стоит отметить, что в подписи к снимкам, Наталья называет Олега «мой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Наталья Могилевская входит в топ холостячек Украины.