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Наталья Могилевская невероятно похорошела: фото

Наталья Могилевская невероятно похорошела: фото
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем профиле Могилевская делится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала фото в роскошном вечернем наряде.

Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях. На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. Порой певица из-за соцсетей, как и многие звезды, оказывается в эпицентре скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Наталья Могилевская, несмотря ни на что.

Теперь же звезда поразила роскошным вечерним образом. 

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"Всем хорошего вечера! Пожелайте и мне, у меня он сегодня приятный! А чем занимаетесь вы?" – написала Могилевская.

"Божественная, идеальная, худенькая девушка. Так держать", "Чудесного вечера ослепительной женщине", "Очень элегантно", "Прекрасно выглядите, только, кажется, присутствует небольшая грусть", "Суперски выглядишь" – пишут фаны.

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Знаменитости, Наталья Могилевская, Певица, Артистка, Телезвезда.
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