"Девчонки, это рай": Леся Никитюк похвасталась обновками

Новости шоу бизнеса: Популярная ведущая показала роскошный шопинг.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк очень любит привлекать к себе внимание подписчиков и часто делится на своей страничке в Instagram фотографиями из своей профессиональной, а также частной жизни. Недавно 31-летняя знаменитость порадовала свежей порцией фотографий, позируя в новом крыле киевского аэропорта "Жуляны".

На снимке Леся примерила коротенькую стильную юбку из эко-кожи, футболку в черно-белую полоску и маленькую красную сумочку, а еще предложила фанатом помочь ей выбрать солнцезащитные очки.

"Дівчата це рай, нещодавно була в новому крилі аеропорта Жуляни! Держіть мене семеро тут тааакий величезний бутік і тааакий вибір! Сумки,парфуми, окуляри, косметика і все це в одному місці. А найголовніше це бренди, яких не знайти в Україні. Як вам??". — поделилась радостью Никитюк.

Подписчики откликнулись на вопрос и принялись комментировать: "Звезда! Ты лучшая ведущая! Один позитив!", "Вам Леся все личить. Якщо можна то беріть всі. Нам дівчатам все згодиться)", "Аааа… Леся, вы красотка ", "Образ стильный и неординарный. Вам очень идёт ", "Prada не можна в Україні знайти?) Мені здається, що в Хмельницькому на базарі точно є", — писали восторженные фанаты.