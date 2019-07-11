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"Девчонки, это рай": Леся Никитюк похвасталась обновками

"Девчонки, это рай": Леся Никитюк похвасталась обновками
21:23 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная ведущая показала роскошный шопинг.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк очень любит привлекать к себе внимание подписчиков и часто делится на своей страничке в Instagram фотографиями из своей профессиональной, а также частной жизни. Недавно 31-летняя знаменитость порадовала свежей порцией фотографий, позируя в новом крыле киевского аэропорта "Жуляны".

На снимке Леся примерила коротенькую стильную юбку из эко-кожи, футболку в черно-белую полоску и маленькую красную сумочку, а еще предложила фанатом помочь ей выбрать солнцезащитные очки.

"Дівчата це рай, нещодавно була в новому крилі аеропорта Жуляни! Держіть мене семеро тут тааакий величезний бутік і тааакий вибір! Сумки,парфуми, окуляри, косметика і все це в одному місці. А найголовніше це бренди, яких не знайти в Україні. Як вам??". — поделилась радостью Никитюк.

Леся Никитюк удивила поклонников своим признанием

Подписчики откликнулись на вопрос и принялись комментировать: "Звезда! Ты лучшая ведущая! Один позитив!", "Вам Леся все личить. Якщо можна то беріть всі. Нам дівчатам все згодиться)", "Аааа… Леся, вы красотка ", "Образ стильный и неординарный. Вам очень идёт ", "Prada не можна в Україні знайти?) Мені здається, що в Хмельницькому на базарі точно є", — писали восторженные фанаты.

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Шопинг, Телеведущая, Ведущая, Леся Никитюк.
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