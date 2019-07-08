Леся Никитюк удивила поклонников своим признанием

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 8 июля, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым.

После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

На фото телезвезда запечатлена в зеленом купальнике с анималистичным принтом. На фото возле ведущей на столике стоят четыре бокала с разными напитками. В подписи к публикации Леся Никитюк рассказала о том, что ее фигуру иногда критикуют, но сама она довольна своим внешним видом.

"47-й купальник! Я їх обожнюю! А з приводу своєї фігури — я її теж обожнюю, хтось скаже шо в мене живіт не прокачаний, мені пофіг. Я багато працюю і після танців зовсім не займаюсь спортом — немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато… не завжди тільки воду", — написала телезвезда.