Леся Никитюк поздравила поклонников с праздником Ивана Купала

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк показала откровенный наряд на Ивана Купала.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

В этот светлый праздник Леся не осталась в стороне и привлекла внимание подписчиков забавной подписью.

"Леся Іванівна-Купалівна вітає всіх Іванів зі святом!!!Особливо тебе папуля. Дівчата ви побрили ноги? Чи будете стрибати через "костер" Всех с праздником Ивана Купала!!!", - написала телеведущая.

Некоторые поклонницы Леси серьезно восприняли этот вопрос и решительно отвечали ей в комментариях.