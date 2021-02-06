Известный блогер сравнил Ксению Мишину с порноактрисой (фото)

Украинская аткриса Ксения Мишина, которая сейчас проводит отпуск с возлюбленным Александром Эллертом и детьми в Доминикане, попала в неприятную ситуацию в сети.

Недавно паблик телеканала "ТСН" в социальной сети Facebook разместил пост о том, что актриса показала новое фото с экзотического отпуска, но обычная публикация для поклонников Мишиной привлекла внимание украинского блогера Мирослава Олешко, который в комментариях нелестно отозвался о творчестве актрисы.

"Актриса показала фото с отпуска в Доминикане", - написали редакторы ТСН.

"Актриса чего, порно?", - отписал блогер, на страницу которого подписано более 56 тысяч человек.

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Некоторые пользователи ответили на комментарий Олешко, в котором попытались защитить Ксению от нападок.

Фото: Скриншот

Мирослав Олешко является известный украинским блогером и активистом. В своих материалах он поднимает самые острые ежедневные вопросы на политические темы, такие как внутренняя политика Украины, агрессия РФ, война на территории Донбасса и российская аннексия Крыма.

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Недавно Ксения Мишина призналась, что в прошлом страдала от психологического давления и домашнего насилия.