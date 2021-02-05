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"Вместе быть уже нет смысла": Бадоева рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Бадоевым

"Вместе быть уже нет смысла": Бадоева рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Бадоевым
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф

Популярная телеведущая, актриса и ярая путешественница Жанна Бадоева рассказала "Телеграфу", как она сохранила хорошие отношения с бывшим супругом, известным украинским режиссером Аланом Бадоевым.

10 января клипмейкер отметил свое 40-летие. По этому поводу телеведущая поздравила его с днем рождения, где пожелала здоровья и творческого вдохновения.

Бадоева рассказала, когда не стоит бояться уйти и выстраивать новые отношения: "Бояться тут не нужно, вы же не на прием к стоматологу пришли (улыбается). Понимаете, у нас всего одна жизнь и проживать ее нужно так, как вы считаете нужным, как вам комфортно. И если вдруг, находясь в отношениях с любимым человеком, вы понимаете, что страсть, любовь или иные чувства прошли, нужно находить в себе смелость и расходиться".

Также ведущая отметила, что расстались они с мужем на хорошей ноте.

"Опять же - если вам комфортно находиться в отношениях, где уже никто ничего не чувствует друг к другу, это тоже ваше право. Мы с Аланом остались в отличных дружеских отношениях - и это прекрасно!", - рассказала актриса.

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Стоить добавить, что первым супругом телеведущей был бизнесмен Игорь Кураченко. В этом браке у Бадоевой родился сын Борис.

На фото: Жанна Бадоева с сыном Борисом

С Аланом Бадоевым актриса прожила в браке 9 лет (2003—2012). У бывших супругом есть дочь Лолита.

Сейчас Жанна живет с новым мужем, бизнесменом Василием Мельничиным. Супруги проживают в Италии.

Ранее "Телеграф" писал, на какой континент еще не ступала телеведущая тревел-передачи "Другая жизнь" Жанна Бадоева.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Алан Бадоев, Жанна Бадоева.
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