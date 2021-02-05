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Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"

Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф

Телеведущая и режиссер Жанна Бадоева последние 10 лет активно путешествует, посещая в месяц порой две-три страны. Ранее это было в рамках программы «Орел и решка», сейчас – в проекте «Другая жизнь» (выходит по воскресеньям с 10:00 на телеканале «Интер»). О другой и личной жизни, о карантине, коронавирусе и телешоу Жанна рассказала в откровенном интервью изданию «Телеграф».

– На Земле, как известно, семь континентов - Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Вы уже на всех побывали?

– На пяти континентах я точно отметилась (улыбается). Пока не удалось побывать в Австралии и в Антарктиде, но думаю, что это вопрос времени.

Жанна Бадоева

 – Если бы была возможность побывать в Антарктиде – отправились бы туда? С какой целью?

 - Почему бы и нет?! С удовольствием бы рассказала в «Другой жизни» о том, как живут сотрудники полярных станций.. Уверена, это было бы очень интересно зрителям.

 – Какие телешоу вам ближе – и почему? В каких бы хотели поучаствовать – как ведущая, судья, участник?

 – Мне нравится работать в том формате, в котором я работаю сейчас. Но, конечно, мы думаем и над другими проектами, ищем интересные концепции. Уже есть несколько задумок, но говорить о них преждевременно. Пока я вижу себя в роли ведущей, но не исключено, что могу сесть и в режиссерское кресло, тем более, что с этого я и начинала когда-то.

Другая жизнь новый сезон

 – Вы родились в литовском городе Мажейкяй, потом долго жили в Киеве, сейчас – в Италии. Есть ли город, который вот прям – ваш-ваш? По внутренним ощущениям, по архитектуре, по каким-то еще моментам.

 – Вы знаете, я такой приспосабливающийся человек, что везде могу найти место, где мне было бы комфортно. Сейчас я живу недалеко от Венеции и мне здесь хорошо. Я привыкла к менталитету итальянцев, их правилам и распорядку дня. Если говорить о поездках, в которые мне бы хотелось вновь отправиться... Я бы с удовольствием показала своей семье Перу, Нью-Йорк и Японию. Это те места, куда бы я с радостью вернулась еще раз.

– Как часто бываете в Украине? Когда прилетали в последний раз, с кем встречались?

– Как правило, в Киев я прилетаю по работе на несколько дней, но в связи с эпидемий возможности приехать сейчас нет. Жду открытия границ, чтобы навестить близких и друзей.

Шоу "Другая жизнь" Жанны Бадоевой

– Личная жизнь звезд – всегда под пристальным вниманием СМИ. Иногда – под излишне пристальным… Какие самые нелепые слухи о себе слышали? Когда журналисты вели себя по отношению к вам вызывающе?

– Вы знаете, я, наверное, тот редкий человек, который очень далек от этого. Меня не интересует чужая личная жизнь - и свою я не люблю афишировать, но при этом и не скрываю. Мои поклонники знают, как зовут моего мужа, моих детей, бывшего мужа (улыбается). Я не даю поводов прессе писать обо мне в негативном ключе, их просто нет. Помню, как СМИ пестрили заголовками о том, что я беременна – кому-то из журналистов показался округлившимся животик, а это был лишь неудачно подобранный наряд, который на фото некрасиво смотрелся.

– Вы активны в соцсетях, особенно в Инстаграме, где более 1,7 млн подписчиков. Как находите на это время? 

– Телефон и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. И потом - там сидит моя аудитория, люди, для которых я создаю свои проекты. И мне нравится быть с ними в контакте, получать от них обратную связь, отвечать на комментарии и даже на критику. И считаю, что любой публичный человек должен общаться со своей аудиторией, изучать ее вкусы, желания. Мне кажется это важным.

Инстаграм веду всегда сама. Времени сильно много у меня не забирает. Я выкладываю в Инстаграм один, максимум два поста в день. И то второй - это в случае, если какое-то событие.

Другая жизнь Жанна Бадоева

– Недавно вы опубликовали яркое поздравление с 40-летием бывшему мужу - режиссеру, клипмейкеру и продюсеру Алану Бадоеву. Не всем удается сохранить такие теплые отношения после расставания… Как вам это удалось? Что посоветуете тем, кто чувствует, что вместе быть уже нет смысла, но – боится решиться выстраивать новые отношения? Почему иногда уйти – важнее, чем остаться?

– Бояться тут не нужно, вы же не на прием к стоматологу пришли (улыбается). Понимаете, у нас всего одна жизнь и проживать ее нужно так, как вы считаете нужным, как вам комфортно. И если вдруг, находясь в отношениях с любимым человеком, вы понимаете, что страсть, любовь или иные чувства прошли, нужно находить в себе смелость и расходиться. Опять же – если вам комфортно находиться в отношениях, где уже никто ничего не чувствует друг к другу, это тоже ваше право. Мы с Аланом остались в отличных дружеских отношениях - и это прекрасно!

Алан Бадоев

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– Говоря в одном из интервью о нынешнем муже (сейчас Жанна Бадоева в третьем браке, супруг Василий Мельничин, бизнесмен, они проживают в Италии – ред.), который является продюсером проекта «Другая жизнь», вы признались, что порой кажется, будто он любит программу больше, чем вас… Бывают ли ссоры, разногласия? Как выходите из конфликтных ситуаций?

- Конечно, бывают. Я достаточно вспыльчивый человек, а Василий - спокойный. Если честно, то с ним даже поругаться тяжело (Смеется). Когда вы делаете одно дело, конфликтов не избежать, они случаются, но мы в этом не видим никакого криминала - это рабочие ситуации. Как решаем? С помощью разговоров, понимания друг друга, чувством юмора или тишиной.

Жанна Бадоева с мужем

- Как пандемия коронавируса и последовавшие меры по ее сдерживанию отразились на вашей семье? 

- Эти изменения не были какими-то критичными, разве что появились какие-то ограничения, к которым мы привыкли достаточно быстро. Человек же такое существо, которое быстро адаптируется к новым реалиям и наша семья не исключение. Дочь Лолита, например, вместо посещений школы занимается обучением онлайн.

 – Где-то проходила информация, что сын Борис помогает снимать "Другую жизнь"…

 – Борис уже окончил школу в Италии, переехал в Милан и занимается видеомонтажом. У него есть свои дела, свои увлечения, но когда нужно - мы к нему обращаемся, и он нам помогает.

- Что помогло (помогает) пережить сложные времена? Есть ли рецепт борьбы с трудностями? 

- В силу своего характера я никогда не концентрируюсь на трудностях. Я уверена, что все можно преодолеть, было бы желание. Понимаете, в то время, когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски «Другой жизни». Конечно, что-то отменялось, переносилось, при планировании командировок появилось огромное количество вводных, которые необходимо было учитывать. Мы переформатировались и продолжили работать, несмотря на обстоятельства, но учитывая их. А могли бы сказать — всё пропало, делать программу невозможно, стоп! Но мы приняли новые условия жизни и продолжили делать свое дело, без оглядки на трудности.

Другая жизнь новый сезон

- В пик эпидемии, прошлой весной, вы с мужем Василием побывали в больнице Бергамо, которая была очагом инфекции. Понимали, насколько рискуете? Что особенно шокировало тогда? 

- О риске, конечно, мы думали, но во время съемок в Бергамо, мы всё предусмотрели и соблюдали все меры защиты. Что особенно шокировало? Сейчас скажу очень странную вещь, но главный шок был в том, что не всё так ужасно, как это показывали во всем мире.

- Как относитесь к карантинным мерам? 

- Мне трудно размышлять в контексте наказаний, и насколько они нужны, потому что я не вижу всей картины в целом. Конечно, когда наступает эпидемия, то ограничения необходимы, чтобы это предотвратить. Могу сказать, что я легко это приняла, потому что понимаю, что рано или поздно, но это должно закончиться. Для меня теперь сдача теста на коронавирус - это как почистить зубы утром (смеется).

- Что ответите ковид-скептикам, вакцино-скептикам? Как их переубедить? Будете ли сами вакцинироваться? 

- Я не хочу никого убеждать или переубеждать. Каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье и сам принимает это решение. О вакцине я пока не думала, нет времени.

Другая жизнь новый сезон

- Какие сюрпризы ждут телезрителей в новом сезоне проекта "Другая жизнь", который стартует на «Интере» уже 7 февраля? Почему его нужно смотреть? 

- Наше шоу дает возможность заглянуть за туристический фасад любой страны, увидеть всё то, что скрыто от глаз туристов. Даже путешествуя, вы вряд ли сможете оказаться в гостях у местного жителя, который покажет, как он живет, и расскажет о том, с какими трудностями он сталкивается. Вы вряд ли узнаете о качестве медицины, обучения или о том, как там рожают. Мы всё это показываем. «Другая жизнь» позволяет зрителю на 40 минут стать «местным» в любой стране. Это не просто шоу о путешествиях, оно гораздо шире и глубже. И, конечно, эта программа про людей и их истории, которые мало кого оставляют равнодушным.

Хочу сказать, что любой город, куда мы прилетаем снимать, удивляет и поражает. К примеру, в Коста-Рике пышные женщины пользуются у мужчин большей популярностью, чем стройные, здесь женщины платят меньший налог, чем мужчины и почти у каждой семьи в доме живет экзотическое животное. Я, кстати, очень удивилась, когда узнала, что медицина в Коста-Рике одна из лучших. Но всех секретов раскрывать не буду – всё увидите в новом сезоне «Другой жизни».

Другая жизнь новый сезон шоу Жанны Бадоевой

– Как вам удается путешествовать в это корона-кризисное время? Границы закрыты, меры безопасности – ужесточены… 

- Конечно, эпидемия внесла свои коррективы и в съемочный график, и в работу команды - что-то отменяется, переносится, кто-то из членов группы не может долететь до той или иной страны. Стало немного тяжелее, но мы адаптировались к новым реалиям. И да - сдать тест на коронавирус для меня теперь как выпить чашку кофе с утра. Наша съемочная группа выполняет абсолютно все правила, которые необходимо соблюдать, как во время перелетов, так и в странах, куда мы приезжаем. В этом плане мы законопослушные (улыбается).

Другая жизнь шоу на телеканале Интер

- Девочка, закончившая когда-то стройтехникум, стала знаменитой телеведущей… Что помогло? Что посоветуете тем, кто боится идти за своей мечтой?

- Важно найти свой путь. А он, поверьте мне, есть у каждого. Главное - почувствовать его и разглядеть. Я закончила строительный, потому что так хотели мои родители. А дальше пошла в театральный, где нашла себя. Именно театральный институт указал мне на мою дальнейшую дорогу. Я бы посоветовала не бояться ничего и пробовать, пробовать, пробовать. Если это не ваше, поймете. Если ваше - начнет получаться и успех не заставит себя ждать. Конечно, нужно будет потрудиться, но как только вы почувствуете, что вы на своем месте, что вы делаете то, от чего получаете удовольствие — это огромное счастье! Я каждому этого желаю!

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Путешествия, Телеканал "Интер", Жанна Бадоева, Другая жизнь.
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