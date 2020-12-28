Мила Нитич: Окружающие часто говорят, что я "баба с яйцами". Надоело!

Известная украинская певица Мила Нитич приняла участие в проекте «Место встречи. Новый год», который зрители увидят 31 декабря в 21:30 на телеканале «Интер». Номер Милы Нитич на песню «Опять метель» украсят звезды мировой балетной сцены – прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов. В эксклюзивном интервью «Телеграфу» Мила Нитич рассказала о том, чем запомнился уходящий 2020-й, как любит встречать Новый год, какой будет ее новая песня, об отношении к походу артистов в политику, о личном и многом другом.

– Как на вас отразилась ситуация с корона-кризисом? Это стало тормозом или толчком? Возможно, удалось сделать то, чего ранее и не собирались?

- Ситуация этого года с одной стороны меня притормозила, а с другой подтолкнула к активным действиям. Несмотря на карантин, мы выпустили первую песню после долгого перерыва, хотя мне многие советовали этого не делать. Но мы сделали продукт - и считаю, что правильно поступили.

Что стало тормозом? Обычно после выхода композиции, у артиста всегда идет подъем, особенно если песня удачная. Она такая и получилась, до сих пор ротируется на радио, и это очень приятно. Но ситуация такова, что вся сфера шоу-бизнеса сейчас погибает, концертов в этом году было крайне мало. А нам хотелось бы отправиться на гастроли с новой программой и новыми песнями. Надеюсь, все эти трудности - временные.

- В этом году после долгого перерыва вы представили песню "Nu" ("Обнаженная"). Клип уже набрал более миллиона просмотров… Что подтолкнуло именно к такой песне?

- Я пришла на студию к саунд-продюсеру Андрею Гнащенко и он показал эту песню в исполнении другой певицы несколько лет назад. Она была записана на тарабарском, как мы это называем, но к ней был украинский текст. Песня мне сразу понравилась - и мы решили попробовать. Стала к микрофону и у нас за 40 минут родилась новая песня. На мой взгляд, очень крутая. Редкий случай, когда можно объединить хороший смысл со стильным и современным звучанием.

- Когда ждать новых творческих откровений?

- Уже в феврале мы планируем премьеру новой песни. Не буду раскрывать все карты, но песня очень теплая, она станет для многих слушателей своеобразным солнышком. Все устали от происходящего – кризисов, коронавируса, постоянных проблем и неурядиц. Людям хочется чего-то настоящего, чистого, светлого. Думаю, эта песня будет именно такой.

- В 2009-м на международном фестивале «Новая волна» в Юрмале вы получили специальный приз от Аллы Пугачевой («Золотую звезду Аллы» и денежную награду в размере 50 тысяч долларов). Помните те ощущения? Когда-нибудь еще испытывали нечто подобное?

- Есть ощущения, которые нельзя повторить. Когда Алла Борисовна объявляла о своем решении вручить Золотую звезду, я испытала что-то совершенно невероятное. Это не просто бабочки в животе, как мы привыкли описывать ощущения. Есть чувства, есть эмоции, которые невозможно описать словами. И они, пожалуй, самые честные, ведь слова часто искажают смысл происходящего. А тут меня просто разрывало изнутри от радости. Было очень круто.

- Опишите ваши встречи с Аллой Пугачевой. Как это было, когда, какое она произвела впечатление?

- За свою жизнь с Аллой Борисовной я виделась два раза. Первый раз в Юрмале после награждения на Новой волне, когда она пригласила меня в свою гримерку. Второй – на радио «Алла» в Киеве в 2009 году у нас было полуторачасовое интервью. Оба раза были очень искренними и непринужденными. И я навсегда запомнила ее как очень свободную в своем мышлении женщину, ту, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным. Конечно, мне было мало этого общения, но его оказалось достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь.

- Более 10 лет вашим продюсером был Владимир Бебешко. Но в 2019-м сотрудничество прекратилось. Что произошло?

- Сейчас, по прошествии времени, могу сказать только одно: отношения заканчиваются тогда, когда люди перестают слышать друг друга, перестают понимать друг друга, перестают мыслить в одном направлении, и самое главное, перестают понимать, в чем была ценность их тандема. У нас всё это произошло. И произошло давно. В конце концов, случился надлом. По сути, я приняла решение, так как понимала, что наши отношения разрушают и меня и Владимира Владимировича. И ничего хорошего они уже не приносят. Зачем издеваться над собой и другим человеком? Нужно быть там, где тебе хорошо. Да, из своей зоны комфорта нужно периодически выходить, но нужно быть там, где ты кайфуешь от того, что делаешь. И если ты этого уже не испытываешь, не надо лгать ни себе ни другому человеку. Нужно уметь отпустить.

У нас было много обид, непонимания, негатива, поэтому в тот момент отношения и закончились. Мы не были готовы к объективному, спокойному разговору. Расстались мы плохо и мне грустно от этого. По сути, десять лет это была моя команда, моя семья. Уйти было непросто. Но когда тебя захлестывают эмоции, уже сложно принимать здравые и взвешенные решения.

– Назовите свои самые неожиданные решения-поступки. Что к ним подтолкнуло?

- Я человек эмоциональный, но при этом привыкла обдумывать поступки, прежде чем их совершать. Если я и делаю что-то неожиданное, то только сюрпризы для моих друзей. Например, подруге Валерии, с которой мы дружим уже 13 лет. Есть у нас такая традиция – делать сюрпризы друг другу тогда, когда этого меньше всего ждешь. Она меня этому научила. Все мои яркие поступки направлены на то, чтобы порадовать близких. А все, что касается моей профессии, работы, высказываний и внешнего вида, я сначала хорошо обдумываю. Уверена, что у человека должен быть внутренний цензор.

– Какие из выступлений особенно запомнились?

- Каждое мое выступление по-своему индивидуально. Недавно вернулась с гастролей – был концерт в Кривом Роге. Это было потрясающе. Когда зрители тебя зовут на бис – это самое большое признание в твоей жизни. Это значит, людям понравилось выступление настолько, что они не хотят тебя отпускать со сцены. К счастью, нас часто зовут на бис. А значит, что-то мы делаем правильно.

- На каких самых необычных площадках пришлось выступать?

- Самое необычное выступление было на телеканале «Пятница» (еще до АТО) - я пела песню Луи Амстронга в скафандре, подвешенная на канате - летала как в космосе.

- Многие украинские артисты рванули в политику. Как вы к этому относитесь? Рискнули бы сами променять карьеру певицы на карьеру политика?

- В политику часто идут некомпетентные люди, которые ничего не собираются защищать кроме сферы своего бизнеса. Им никто и ничто не интересен в этой стране. Они бдят только свои интересы, в лучшем случае.

Что касается публичных людей, которые идут в политику, даже не хочется это обсуждать. У меня много недоумения по этому поводу. Зачем им вообще это нужно? Многие мои коллеги по цеху смотрятся в политике просто нелепо по причине своей некомпетентности. Им нечего там делать, это больше похоже на выступление цирковых обезьянок. По крайней мере, они должны уметь держать удар, разбираться в своей сфере вопросов и не опускаться до уровня базарной ругни… Ведь некоторые вещи для политика недопустимы.

Я подумаю о карьере политика только после того как достигну всего в шоу-бизнесе. В первую очередь, я певица. Но если так сложится моя судьба, сойдутся звездочки, и я начну заниматься политикой, то это случится только тогда, когда буду понимать, что смогу этой стране принести какую-то пользу. Мне это, безусловно, интересно, ведь многое хочется изменить и улучшить. Если я смогу реально помочь, например, в сфере культуры, то с удовольствием это сделаю. Но испортить себе репутацию или стать посмешищем не хотелось бы. Не вижу в этом смысла.

- Вы планировали ехать в Голливуд, покорять США. То, как поете песни Уитни Хьюстон, «цепляет» поклонников такого творчества. Почему не сложилось с переездом за океан?

- Всему свое время и место. Если этому суждено сбыться, так и будет. Но перепевать Уитни Хьюстон еще не значит так же хорошо исполнять свои песни. Для артиста очень важно наполнение и его репертуар.

- В этом году в соцсетях вы опубликовали довольно откровенные снимки. Ранее подобного, насколько известно, не делали… Почему решились именно сейчас? Готовы ли к чему-то более откровенному, к примеру, к фотосессии в одном из мужских журналов?

- Все бывает в первый раз. Мы не собирались ее делать, первоначально был придумал другой образ. Но решили импровизировать и получилось красиво. Это искусство, показать красивое женское тело без пошлости. Там есть эстетика.

…Мысли сняться в мужском журнале были. Если это сделать красиво, изысканно, сексуально, то почему бы и нет.

- Свободно ли сейчас сердце Милы Нитич?

- Мила Нитич свободна как птица в небесах. И бесконечно этому рада. Потому что впервые за последние два года моя жизнь всецело принадлежит мне. Я хозяйка своего времени и распоряжаюсь им как мне нужно. По правде говоря, это потрясающее ощущение. Когда я одна просыпаюсь утром, одна пью кофе… Мы сами решаем, что это – одиночество или свобода. Для меня это именно свобода. И я обожаю эти моменты жизни, в которых есть много пространства для творчества. Это рождает меня как личность.

- Каким должен быть тот, кто покорит ваше сердце?

- Важно, чтобы человек брал ответственность за свои поступки, за свои слова. Человек, который будет самодостаточный, перспективный. Возможно, это будет не миллионер, но он будет стремиться к успешности, стремиться жить так как он хочет, ведь в этом есть определенная свобода. Мне важно, чтобы в мужчине была доброта и щедрость. Поверьте, когда мужчина скуп, он такой во всех сферах жизни. Я таких сразу чувствую - и не считаю нужным тратить на них время.

Наполняет энергией всегда женщина, но когда у вас с мужчиной идет контакт, то у вас идет взаимообмен энергиями. Отдавая ему, ты получаешь любовь, заботу, понимание, спокойствие, надежность, уверенность. Все это черты взрослого зрелого человека. В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически - еще подростки. И понимаешь, что вам не по пути. Поэтому важно различать твой человек или не твой. С твоим все будет легко.

- Что считаете главным в отношениях мужчины и женщины?

- Да всё. Это комплекс. Когда приходит твой человек, ты его не сможешь пропустить. Это абсолютное единение. Ты говоришь «А», а он продолжает «Б». Ты начинаешь фразу, а он ее заканчивает. И вместе вы смеетесь над этим. Когда ты переживаешь подобные чувства, отношения становятся эталоном. И вы будете равнять по ним всех остальных в своей жизни.

- Решились бы стать участницей нового сезона проекта «Холостячка»?

- Не смотрела ни одного выпуска. Воспринимаю этот проект больше как шоу, а не как возможность выбора жениха. Возможно, изменила бы свое мнение, если бы узнала получше изнутри. Как проект он мне интересен, особенно когда в роли главного героя женщина, а не мужчина. Но считаю, что на телепроекте найти свою судьбу невозможно.

- Вы признались, что по жизни – боец. В чём это проявляется?

- Окружающие часто повторяют, что я «баба с яйцами». Даже надоело. Можно подумать, у меня был выбор жить по-другому. С 16 лет работаю и то, что есть в моей жизни благодаря тому, что Бог ведет меня. Я такая не по определению и не по своему выбору. Такими были жизненные обстоятельства. Проявляется это плохо, особенно к противоположному полу – я бываю чрезмерно жестка, могу подавлять мужчин. Если это сильный мужчина, он не будет с этим мириться.

Сейчас я учусь быть слабой девочкой, потому что годы жизни в определенных обстоятельствах меня преобразили и не всегда в лучшую сторону. Но мой сильный характер часто помогал мне. Жесткость давала возможность идти дальше, не сдаваться. Для меня быть бойцом значит подняться с колен и просто идти вперед, не смотря ни на что.

Не пытайтесь вернуться в прошлое, к хорошему это не приведет. Нужно жить здесь и сейчас. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Создавайте свой настоящий момент.

- Мы беседуем в предновогоднюю пору, потому логичны вопрос - в вашем доме на Новый год наряжают елку? Вы в этом участвуете?

- Обязательно. Люблю кантри-стиль в елочном дизайне, тогда чувствуется домашний уют. Все игрушки, которые я выбираю для украшения, как мои дети. Покупаю их парами. Каждая пара по-своему очень крутая и любимая. Есть удивительные сани, шары ручной работы со снегирями, нарисованные акварелью. От них я в восторге.

- Как считаете, что обязательно должно быть на новогоднем столе?

- Селедка под шубой и оливье, причем обязательно с докторской колбасой. А еще на моем новогоднем столе будут мандарины и красная икра. В этот раз планирую приготовить традиционные блюда, которые ассоциируются с этим праздником. Обязательно сделаю салат «Мимоза». Мой секрет – добавлять туда не сардину, а тунец в масле. Так она получается гораздо вкуснее.

- Новый год – это новые надежды, новые желания. На что надеетесь, чего желаете – и для себя лично, и для Украины в целом?

- Надеюсь на полноценную концертную деятельность, которая в условиях пандемии очень ограничена. А желаю, в первую очередь, искренней любви, веры в Бога и в свои силы. Также хочу пожелать украинцам, чтобы сердце было горячим, а разум холодным. Будьте искренними, человечными, терпимыми друг к другу. Без этого невозможна счастливая жизнь ни в одной стране ни при каких обстоятельствах.

Хотелось бы, чтобы в новом году люди перестали бояться. Страх – это самое сильное оружие, с помощью которого управляют всеми людьми. Держать в страхе нации – главная задача мирового правительства. Когда человек боится, его легче держать в узде. Когда человек не боится – он свободен.

Концепция управления людьми не поменялась за тысячу лет. Схема одна и та же. Коронавирус, мировые кризисы, проблемы в экономике – все это желание контролировать массы, не более. Люди не успевают анализировать все то, что происходит в стране. Они думаю лишь о том, как прокормить семьи. И живут в постоянном страхе: как прокормить семью, чем платить за учебу, как не заболеть короной. Чем больше страхов, тем больше страданий. Не нужно бояться…

Нужно жить и благодарить Бога, Всевышнего, Вселенную, кто во что верит. У каждого есть свое право верить в то, что его ведет по жизни. Но мне кажется, что страх – это один из самых ненужных пороков человека. Именно из-за страха люди многое теряют. Именно из-за страха люди перестают быть свободными. А если вы свободны в голове, вас невозможно уничтожить.

Поэтому я искренне желаю в новом году всем украинцам быть по-настоящему свободными: сердцем, душой, головой, разумом. Также желаю терпения и выдержки, которая поможет пройти этот сложный путь и выбраться на солнышко, чтобы порадоваться первым лучам солнца. А они обязательно будут!

Автор: Андрей Питонов