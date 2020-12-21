Что приготовить на Новый год 2021? Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами

Что приготовить на Новый год 2021? В преддверии новогодних праздников этот вопрос становиться одним из самых актуальных. Хозяюшки выискивают новые и новые рецепты, чтобы удивить своих родных и друзей.
Народная артистка Украины Ольга Сумская любит готовить и периодически делиться рецептами на своей странице в Инстаграм. 21 декабря актриса опубликовала пост, в котором поделилась своими любимыми с детства рецептами.
Фаршированные яйца с белыми грибами
Ингредиенты:
Яйца
Сухие белые грибы или готовая мука из грибов
Лук
Майонез
Соль, перец
Зелень
Помидоры
Приготовление:
Сварить вкрутую яйца, остудить и вынуть желтки. Лук мелко порезать и обжарить. После к желткам добавляем лук и муку из белых грибов. Ее можно смолоть самому на мясорубке (берете сухие белые грибы в маркете), или купить готовую муку из грибов.
Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза и начиняем этой массой половинки яиц. После соединяем и немного обрезаем ножку, чтобы они стояли. Шляпки делаем из половинок помидоров.
На тарелке делаем полянку из салата или зелени и ставим грибочки. Готово!
Фруктовый салат «Новогодняя елка»
Ингредиенты:
Бананы
Мандарины
Киви
Сметана
Мед
Приготовление:
Выкладываем горкой кусочки очищенных мандаринов и нарезанных бананов. Поливаем взбитой густой сметаной с медом по вкусу. После обкладываем очень тонко нарезанными кусочками киви, украсив сверху смородиной или калиной.
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