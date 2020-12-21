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Что приготовить на Новый год 2021? Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами

Что приготовить на Новый год 2021? Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Что приготовить на Новый год 2021? В преддверии новогодних праздников этот вопрос становиться одним из самых актуальных. Хозяюшки выискивают новые и новые рецепты, чтобы удивить своих родных и друзей.

Народная артистка Украины Ольга Сумская любит готовить и периодически делиться рецептами на своей странице в Инстаграм. 21 декабря актриса опубликовала пост, в котором поделилась своими любимыми с детства рецептами.

Фаршированные яйца с белыми грибами

Ингредиенты:

  • Яйца

  • Сухие белые грибы или готовая мука из грибов

  • Лук

  • Майонез

  • Соль, перец

  • Зелень

  • Помидоры

Приготовление:

Сварить вкрутую яйца, остудить и вынуть желтки. Лук мелко порезать и обжарить. После к желткам добавляем лук и муку из белых грибов. Ее можно смолоть самому на мясорубке (берете сухие белые грибы в маркете), или купить готовую муку из грибов.

Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза и начиняем этой массой половинки яиц. После соединяем и немного обрезаем ножку, чтобы они стояли. Шляпки делаем из половинок помидоров.

На тарелке делаем полянку из салата или зелени и ставим грибочки. Готово!

Фруктовый салат «Новогодняя елка»

Ингредиенты:

  • Бананы

  • Мандарины

  • Киви

  • Сметана

  • Мед

Приготовление:

Выкладываем горкой кусочки очищенных мандаринов и нарезанных бананов. Поливаем взбитой густой сметаной с медом по вкусу. После обкладываем очень тонко нарезанными кусочками киви, украсив сверху смородиной или калиной.

 
 
 
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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Ранее, «Телеграф» писал, что Татьяна Литвинова поделилась рецептом рыбного пирога, который украсит Ваш новогодний стол.

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Все по теме:

Рецепт, Рецепты, Новый год, Ольга Сумская.

Автор:

Телеграф
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