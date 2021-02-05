Ведущая шоу "Другая жизнь" Жанна Бадоева назвала континент, который еще не покорила

Украинская телеведущая Жанна Бадоева за годы своей профессиональной деятельности объездила практически весь мир, но как призналась звезда "Телеграфу", на пяти континентах она точно "отметилась", а вот в Австралии и Антарктиде еще не была.

"Пока не удалось побывать в Австралии и в Антарктиде, но думаю, что это вопрос времени", - призналась ведущая тревел-шоу "Другая жизнь", который показывают на телеканале "Интер".

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В интервью Бадоева рассказала, что была бы не против снять отдельный выпуск своей передачи про жизнь сотрудников полярных станций: "Уверена, это было бы очень интересно зрителям".

Премьера нового сезона тревел-шоу "Другая жизнь" с Жанной Бадоевой состоится в воскресенье, 7 февраля, в 10:00 на телеканале "Интер".

Добавим, что Жанна Бадоева стала наиболее известной после участия в тревел-программе "Орел и решка", которая в последствии стала одной из самых популярных передач о путешествиях на телевидении.