Юлия Санина, Иван Дорн и LITTLE BIG: стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"

На телеканалах Украины скоро покажут новые выпуски 10 сезона передачи о путешествиях "Орел и решка". А ведь на днях украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в 2012 году заменила первую ведущую шоу Жанну Бадоеву, ностальгировала об участии, поделившись несколькими архивными фото со съемок программы.

Как сообщили на официальном аккаунте проекта в соцсети Инстаграм, "Орлу и решку" исполняется 10 лет - и это будет юбилейный, праздничный сезон.

"Все началось с того, что 10 лет назад компания друзей прихватила в путешествие видеокамеры. Кто бы мог подумать, что это станет началом невероятного приключения, которое горячо полюбят миллионы людей. В новом юбилейном сезоне 10 пар звездных ведущих будут зажигать для вас новые, красочные места нашей планеты. И как всегда, кому достанется всё или ничего - решит "Орел" или "Решка"", - написали авторы.

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Звездный состав ведущих:

Michelle Andrádе

Позитив (Алексей Завгородний)

Екатерина Варнава

Евгений Бороденко

Иван Дорн

Александр Гудков

Анна Седокова

Ян Топлес

ALEKSEEV

Коля Серга

Юлия Санина

Надя Сысоева

Artik & Asti

Илья Прусикин и Софья Таюрская (LITTLE BIG)

Премьера сезона "Орел и Решка. 10 лет" состоится прямо в день рождения - 13 февраля на телеканале "Новый канал", а 15 февраля на телеканале "Пятница".

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Ранее сообщалось, что украинский певец Никита Ломакин решил испытать себя и принять участие в слепых прослушиваниях проекта "Голос країни".