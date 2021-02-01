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Юлия Санина, Иван Дорн и LITTLE BIG: стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"

Юлия Санина, Иван Дорн и LITTLE BIG: стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф

На телеканалах Украины скоро покажут новые выпуски 10 сезона передачи о путешествиях "Орел и решка". А ведь на днях украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в 2012 году заменила первую ведущую шоу Жанну Бадоеву, ностальгировала об участии, поделившись несколькими архивными фото со съемок программы.

Как сообщили на официальном аккаунте проекта в соцсети Инстаграм, "Орлу и решку" исполняется 10 лет - и это будет юбилейный, праздничный сезон.

"Все началось с того, что 10 лет назад компания друзей прихватила в путешествие видеокамеры. Кто бы мог подумать, что это станет началом невероятного приключения, которое горячо полюбят миллионы людей. В новом юбилейном сезоне 10 пар звездных ведущих будут зажигать для вас новые, красочные места нашей планеты. И как всегда, кому достанется всё или ничего - решит "Орел" или "Решка"", - написали авторы.

 
 
 
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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Nikita Lomakin, Адель из Ровно и парень, записавший трек с Linkin Park: кто пришел на второе слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Звездный состав ведущих:

  • Michelle Andrádе
  • Позитив (Алексей Завгородний)
  • Екатерина Варнава
  • Евгений Бороденко
  • Иван Дорн
  • Александр Гудков
  • Анна Седокова
  • Ян Топлес
  • ALEKSEEV
  • Коля Серга
  • Юлия Санина
  • Надя Сысоева
  • Artik & Asti
  • Илья Прусикин и Софья Таюрская (LITTLE BIG)

Премьера сезона "Орел и Решка. 10 лет" состоится прямо в день рождения - 13 февраля на телеканале "Новый канал", а 15 февраля на телеканале "Пятница".

 
 
 
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Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)

Ранее сообщалось, что украинский певец Никита Ломакин решил испытать себя и принять участие в слепых прослушиваниях проекта "Голос країни".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

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Шоу, Знаменитости, ''Орел и решка''.
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