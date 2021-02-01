Большой сюрприз в "Голосе країни-11": сражаться за победу будет Никита Ломакин (видео)

Появление в музыкальном шоу "Голос країни" уже известных артистов в Украине не редкость. Одни просто приходят спеть, другие же даже участвуют. Попробовать себя решил и довольно известный и популярный украинский певец Никита Ломакин. Его появление на вторых слепых прослушиваниях стало настоящей неожиданностью.

После расставания с украинской певицей боливийского похождения Мишель Андраде, с которой Никита встречался 5 лет, его практически не было видно. Ломакин до сих пор переживает разрыв, однако свои чувства решил перенести через свое творчество.

"Я почувствовал, что мне нужна перезагрузка" - говорит музыкант.

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Для слепых прослушиваний Никита выбрал довольно сложную песню - Селин Дион “My Heart Will Go One”. Парню удалось развернуть к себе женскую половину тренерского состава - Тину Кароль и Надю Дорофееву. Артист решил пойти в команду к Тине Кароль.

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Стоит отметить, что Никита уже работал вместе с Тиной. Ранее они в дуэте спели песню “Дикая вода” на церемонии премии M1 Music Awards в 2017 году. Совместная работа пришлась по душе молодому артисту, поэтому свой путь на шоу он решил пройти именно с ней.

Также, “Телеграф” предлагает ознакомиться с теми, кто принимал участие в первых прослушиваниях на "Голос країни 11".