Nikita Lomakin, Адель из Ровно и парень, записавший трек с Linkin Park: кто пришел на второе слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

В воскресенье, 31 января, на телеканале "1+1" прошел второй выпуск 11 сезона популярного украинского песенного проекта "Голос країни". Новые участники слепых прослушиваний показали свои сильные стороны в вокале для того, чтобы воплотить мечту зажигать на большой сцене.

К кресла тренером вернулись Тина Кароль и Дмитрий Монатик, а к ним присоединились Надежда Дорофеева и Олег Винник. Каждый из них пополнит свою команду участниками.

Первым на сцену вышел Богдан Муха, который исполнил песню "Show must go on" группы Queen. Парень пришел на "Голос", чтобы развеять все мифы о рок-музыкантах. Он стремится попасть на шоу, чтобы учиться в лучших и вдохновиться творческой атмосферой проекта.

Богдан продолжает борьбу на шоу в составе Олега Винника.

На сцене Галина Куришко. Женщина пришла на "Голос", чтобы популяризировать украинские народные песни. Участница убеждена, что украинское фольклорное творчество никогда не потеряет своей актуальности в современном мире.

Галина проходит в состав Олега Винника.

Ткачук Александр - профессиональный музыкант. Мужчина уверен, что не важно, какая дата стоит в вашем паспорте, никогда не поздно начинать что-то новое. Надо жить наполненной жизнью, именно поэтому Александр пришел на легендарную сцену "Голоса".

Звездные тренера, к сожалению, не обернулись к Александру.

Nikita Lomakin пришел на "Голос", потому что для него это возможность выйти за личные рамки и сделать "перезагрузку" музыкальной карьеры. Также парень хочет ради своих родителей открыться по-новому на главной музыкальной сцене страны.

Никита в команде Тины Кароль!

Ганапольская Александра - уличный музыкант, девушка уверена, что петь на улице это замечательная возможность стать более раскованной, это вызов для самой себя. На сцене "Голоса" девушка хочет привлечь внимание людей к своему творчеству.

Александра продолжает борьбу в шоу в команде Монатика.

Тимочко Юлия верит, что "Голос" для нее последний шанс заявить о себе, реализовать свою мечту петь на большой сцене.

Юлия проходит дальше в состав Тины Кароль.

Лим Александр родом из Казахстана, уже 4 года работает ресторанным певцом. Парень пришел на "Голос", чтобы повторить успех своих земляков, перезагрузить карьеру и зажечь свою звезду на главной вокальной сцене страны.

Александр в составе Дорофеевой!

Семьохина Евгения пришла на "Голос", потому что верит, что именно этот проект станет для нее первым шагом на пути к сольной карьере.

Евгения будет развиваться под руководством MONATIK.

Следующий участник - Вячеслав Питак. Парень принял участие в мировом вокальном конкурсе от музыканта и вокалиста Linkin Park - Майка Шинода и стал одним из победителей, кто записал трек со звездой. Сегодня парень пришел на "Голос", чтобы покорить эту легендарную сцену и доказать всем, что он достоин первых мест.

К сожалению, Вячеслав далее в проект не прошел.

Резников Илья - музыкант, играет в своем проекте Letay. Участник очень хочет делиться своим творчеством с другими и именно поэтому он пришел на сцену "Голоса". Ведь это самая музыкальная платформа страны и лучшая возможность для артиста.

Илья проходит дальше в состав Нади Дорофеевой.

Стебакова Диана мечтала попасть на "Голос" уже 10 лет. На легендарной сцене девушка посвящает свое выступление маме.

Девушка отправилась домой, но Диане удалось растрогать всех тренеров.

Анастасия Буханцова с трех лет болеет алопецией (патологическое выпадение волос - ред.). Со сцены "Голоса" девушка хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться.

К Анастасии развернулись все тренеры, но участница хочет продолжить путь на проекте в команде MONATIK.

Напомним, 24 января стартовал первый выпуск проекта "Голос країни. Перезавантаження".