Фанат Монатика, подруга детства Мишель Андраде и певица Garna: кто пришел на первые слепые прослушивания "Голосу країни" 11 сезон

24 января состоялась долгожданная премьера 11 сезона популярного вокального шоу “Голос країни. Перезавантаження”. Из-за карантина участники выходят на сцену без физической поддержки своих родных и друзей. Их команды поддержки будут болеть за своих участников через видеосвязь.

В кресла тренеров вернулись победительница 10 сезона Тина Кароль и Монатик. А также к тренерскому составу присоединились Надежда Дорофеева и Олег Винник.

Напомним, в свои команды тренеры могут пригласить только по 16 участников. А судя по анонсам, 11 сезон шоу будет богат на голосистых участников.

Первые слепые прослушивания стартовали с выступления звездных тренеров. Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник исполнили хит Weeknd - Blinding Lights.

Открывать первые в 2021 году слепые прослушивания удостоилась подруга детства Мишель Андраде - одесситка Ирина Ебралидзе. Девушка исполнила песню Билли Айлиш - No Time To Die и сумела развернуть все четыре кресла.

Ярый фанат Монатика, блогер из Черновцов Артем Паучек всегда мечтал лично познакомиться со своим кумиром. Парень привлек внимание артиста еще до прослушиваний, записав кавер на его песню. Для своего первого выступления Артем выбрал украинскую песню “Гуцулка Ксеня” в собственной аранжировке и развернул всех тренеров.

На сцену “Голоса” вернулся участник 1 сезона Алексей Мартыненко, который решил перезагрузить свою музыкальную карьеру. Стоит отметить, что у Алексея есть группа On I Ona. На шоу певец исполнил песню "Вода", но развернуть кресла судей не смог.

Куда же без рока. Четвертым на сцену вышел рокер Андрей Кудинов. Для шоу он выбрал хит SOAD – Aerials и своим пением развернул 3 кресла.

Юлия Кирик - самая молодая участница слепых прослушиваний. 16-летняя девушка решила начать свой вокальный путь с “Голоса”. Юля исполнила хит своей тески Юлии Саниной и Монатика "Кобра", однако развернуть кресла тренеров не сумела.

На сцене “Голоса страны” появился психолог Владимир Хоменко, который с детства мечтал стать певцом. Для выступления он выбрал хит The Weeknd - Call Out My Name и сумел поразить 3 судей.

Марина Белицкая уже несколько лет работает певицей заграницей, поэтому на сцене она стоит уверенно. Девушка исполнила песню Shocking Blue – Venus, но не сумела покорить ни одного из тренеров.

Юлия Витранюк одна из тех, кто хочет популяризировать украинскую песню и показать, что старые композиции могут звучать современно. Вокалистка исполнила трек группы "ДахаБраха", и развернула к себе трех тренеров.

На "слепые прослушивания" пришла “нестандартная” певица Алена Левашева, выступающая под псевдонимом Garna. Покорять судей девушка решила хитом Майкла Джексона - Earth Song. Шикарное исполнение сумело развернуть все тренерские кресла.

Также, на сцене "Голоса страны 11" выступил военный СБУ Александр Барлебен. После пребывания на Донбассе, мужчина решил не откладывать мечту на потом и пришел на шоу. Мужчина исполнил песню Леди Гаги I'll Never Love Again, но судейские кресла развернуть не сумел.

Закрывать первый выпуск выпало экс-участнику группы “Сальто назад” Саше Табу. Для выступления он выбрал песню своей группы "О, мамо", и с первых секунд развернул кресло Монатика.

Итог первых слепых прослушиваний: команда Тины Кароль пополнилась одной участницей - Юлией Витранюк, Олег Винник забрал к себе Андрея Кудинова, DOROFEEVA отхватила себе двух сильных вокалисток - Ирину Эбралидзе и Алену Левашеву, команда Монатика уже состоит из трех участников - Артема Паучека, Владимира Хоменко и Саши Таба.