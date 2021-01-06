Участие Мейхер и новый ведущий: 6 фактов о новом сезоне шоу "Голос країни"

Уже 24 января в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера грандиозного одиннадцатого сезона песенного шоу "Голос страны".

Кроме того, что певец Олег Винник заменит рэпера Потапа в тренерском кресле проекта, организаторы популярного шоу на странице в Инстаграме подготовили еще несколько интересных фактов, которые могут удивить и порадовать поклонников.

1. На "слепых прослушиваниях" споет фанат "Голоса страны" из Китая, а также вокалист из Марокко.

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2. Покорять сцену "Голоса" придут парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.

3. Впечатлит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на "Голос страны. Перезагрузка" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.

4. На сцену "Голос страны" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

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5. Также зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

6. Новым ведущим бэкстейджа будет известный шоумен и радиоведущий Слава Демин.

Напомним, что кроме Олега Винника в тренерском кресле будут присутствовать Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.