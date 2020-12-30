Финалистка "Танців з зірками" спела на сцене "Голосу країни" (видео)

Этой зимой на телеканале "1+1" стартует 11 сезон самого масштабного музыкального шоу "Голос страны". По традиции, кроме молодых талантливых вокалистов, покорить сцену музыкального проекта приходят и уже опытные артисты. Так, в этом году в "слепых прослушиваниях" приняла участие популярная певица и финалистка "Танцы со звездами" Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

О том, что Мейхер выступит на сцене "Голоса", стало известно из интервью Мейхер в сюжете "Сніданку з Україною".

"Мне кажется, очень здорово принять участие в таком проекте, который уже идет не один сезон. С удовольствием спою одну из своих любимых песен", - говорит Надежда Мейхер. "Этот проект открывает новые лица, новые голоса".

View this post on Instagram A post shared by Голос країни (@goloskrainy_official)

Напомним, что "Голос страны" - это украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Победитель проекта получает квартиру в Киеве.

В новом 11 сезоне к ведущим Юрию Горбунову и Екатерине Осадчей присоединился Слава Демин (backstage).

Ранее сообщалось, что украинский певец Олег Винник заменил Потапа в тренерском кресле "Голоса страны". Также наставниками стали бессменная Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надежда Дорофеева.