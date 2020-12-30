Лилия Ребрик умилила сеть детским фото с Дедом Морозом

Известная украинская актриса и ведущая утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина Лилия Ребрик, которая ранее поделилась рецептом глинтвейна, показала своим фанатам архивные фото, сделанные в разные годы.

Новый пост появился на личной странице звезды в Инстаграм. Первый снимок был сделан на детском утреннике в садике, а второй - намного позже. Объединяет фото лишь одна деталь - все они сделаны с Дедом Морозом.

"Снежинка, звездочка, зайка, снеговик... А мне в детстве, считай, повезло: я сразу попала в высшую лигу и стала... Снегурочкой", - пишет Ребрик к фото.

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Артистка рассказала, что роль Снегурочки играла и в садике, и в школе, и в институте, и даже, когда работала в театре: "но тогда уже "на большой сцене" - в Молодом театре, в Украинском доме и во дворце Украина!"

Подписчики сравнили маленькую Лилию Ребрик с ее младшей дочерью Полиной.

Ранее украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала очень чувственное фото со своим мужем, танцором Андреем Диким, с которым звезда познакомилась на проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Поженилась пара 23 декабря того же года. Звездные супруги воспитывают двух замечательных дочек - Диану (2012) и Полину (2018).