Аромат корицы дурманит голову: Лилия Ребрик поделилась своим рецептом глинтвейна

Осень - отличное время для самого согревающего напитка - глинтвейна. Украинская телеведущая решила поделиться своим рецептом напитка.

Лилия Ребрик разместила на своей страничке в Инстаграме свое видение осеннего напитка.

Телеведущая отмечает, что глинтвейн необязательно должен быть алкогольным и готовиться на основе вина. Ее версия напитка готовиться на виноградном соке.

"Если бы меня спросили каким напитком для вас есть осень, то я бы не задумываясь ответила: "глинтвейн"!" - пишет Лилия.

Итак, рецепт осеннего безалкогольного глинтвейна:

Ингредиенты:

литр виноградного сока (очень желательно, чтобы был домашний виноградный сок или хотя бы очень качественный)

1 яблоко;

3 ломтика лимона;

2 столовые ложки изюма;

1 палочка корицы;

имбирь;

сахар по вкусу (я кладу 1 столовую ложку).

Еще можно добавить немного мускатного ореха;

2 звездочки бадьяна и 5-6 бутонов гвоздики.

Приготовление:

Имбирь нужно почистить, промыть и нарезать тоненькими пластинками, яблоко разрезать на ломтики. В кастрюлю наливаем сок и добавляем яблоко, лимон, изюм и сахар. Нагреваем сок, но до кипения, как только на поверхности появятся пузырьки нужно выключить огонь и добавить специи.

Все это накрыть крышкой и дать настояться напитку 10 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 16 Окт 2020 в 11:29 PDT

"Все! Готово! Пусть он согревает вас этой осенней субботой своим ароматным теплом", - добавила Лилия Ребрик.

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