Аромат корицы дурманит голову: Лилия Ребрик поделилась своим рецептом глинтвейна

Лилия Ребрик разместила на своей страничке в Инстаграме свое видение осеннего напитка.
Телеведущая отмечает, что глинтвейн необязательно должен быть алкогольным и готовиться на основе вина. Ее версия напитка готовиться на виноградном соке.
"Если бы меня спросили каким напитком для вас есть осень, то я бы не задумываясь ответила: "глинтвейн"!" - пишет Лилия.
Итак, рецепт осеннего безалкогольного глинтвейна:
Ингредиенты:
литр виноградного сока (очень желательно, чтобы был домашний виноградный сок или хотя бы очень качественный)
1 яблоко;
3 ломтика лимона;
2 столовые ложки изюма;
1 палочка корицы;
имбирь;
сахар по вкусу (я кладу 1 столовую ложку).
Еще можно добавить немного мускатного ореха;
2 звездочки бадьяна и 5-6 бутонов гвоздики.
Приготовление:
Имбирь нужно почистить, промыть и нарезать тоненькими пластинками, яблоко разрезать на ломтики. В кастрюлю наливаем сок и добавляем яблоко, лимон, изюм и сахар. Нагреваем сок, но до кипения, как только на поверхности появятся пузырьки нужно выключить огонь и добавить специи.
Все это накрыть крышкой и дать настояться напитку 10 минут.
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"Все! Готово! Пусть он согревает вас этой осенней субботой своим ароматным теплом", - добавила Лилия Ребрик.
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