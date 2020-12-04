Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик показала чувственное фото с мужем

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая этим летом побывала на Херсонщине, поделилась невероятно теплым и чувственным снимком со своим супругом, известным хореографом Андреем Диким.

Фото было размещено на официальном аккаунте в Инстаграме звезды.

"Обнимайтесь! Любите! Согревайтесь! Будьте рядом друг с другом, поддерживайте близких и опять же: обнимайтесь-обнимайтесь-обнимайтесь! Научно доказано: при объятиях выделяется гормон, который наполняет людей радостью и укрепляет эмоциональную привязанность! А еще - улучшает настроение и иногда даже дарит ощущение счастья !! Поняли что нужно сейчас сделать? Скорее обниматься с близкими!" - обратилась Ребрик к пользователям соцсети.

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Фанаты телеведущей оценили ее позитивный "призыв" и сделали комплимент новому совместному фото Лилии и Андрея.

Отметим, что телеведущая не прячет свою личную жизнь от поклонников. Так, Лилия Ребрик делится фото, на котором она сидит на плечах у мужа, кормит младшую дочь Полину, а также поздравляет свекровь с днем рождения.

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась рецептом ароматного глинтвейна.