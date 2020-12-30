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Сын Григория Чапкиса рассказала, как чувствует себя 90-летний танцор

Сын Григория Чапкиса рассказала, как чувствует себя 90-летний танцор
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 декабря стало известно, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис был госпитализирован с пневмонией в киевскую Городскую больницу №12. Григорию Николаевичу стало плохо, и он стал задыхаться. Было подозрение, что у танцора коронавирус, однако диагноз, к счастью, не подтвердился.

На своей странице в Инстаграме младший сын Григория Николаевича Грег рассказал, как чувствует себя его отец. Грег сообщил, что Чапкиса старшего уже выписали из больницы, и он находится дома. Состояние хореографа также уже намного лучше.

«Я чувствую значительное облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи», – написал Чапкис-младший, сопроводив свой пост фрагментом из интервью для «Светской жизни».

 
 
 
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Публикация от Greg Chapkis (@gregchapkis)

Ранее, «Телеграф» показывал первое фото Григория Чапкиса из больницы.

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Танцор, Григорий Чапкис, Грег Чапкис.

Автор:

Телеграф
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