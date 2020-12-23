В сети появилось фото Чапкиса в больнице

90-летний украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис лечится от двусторонней пневмонии. Коронавирусную инфекцию у него не обнаружили, но врачи не берутся утверждать, что вируса нет.

Сейчас мужчина находится на лечении в Киевской городской клинической больнице №12. В своем сториз Инстаграме Григорий Чапкис разместил фото, где он лежит на больничной койке.

Таким образом танцор хочет успокоить своих поклонников, что с ним все в порядке.

Фото Instagram Григория Чапкиса

"Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", - сказал недавно Чапкис изданию ГОРДОН.

Напомним, что 90-летний Григорий Чапкис связал себя узами брака с 39-летней Анной Саффрончик. О том, что думает по этому поводу родной сын танцора - читайте здесь.