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Олег Винник заменил Потапа: названы судьи нового сезона "Голосу країни"

Олег Винник заменил Потапа: названы судьи нового сезона "Голосу країни"
15:43 Сегодня Телеграф

Тина Кароль, Dorofeeva, Monatik и Олег Винник, который впервые сядет в тренерское кресло и заменит Потапа, станут судьями 11 сезона шоу "Голос країни. Перезагрузка".

Об этом сообщает Viva.

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз", рассказал Винник о своих критериях отбора участников.

По его словам, он будет искать исключительно тех, кто "голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь".

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Не скрывает своего волнения перед учатием в шоу и экс-вокалистка группы «Время и Стекло» Dorofeeva, которая была наставницей в пятом сезоне "Голос. Діти".

"Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь — я стала сольной певицей и тренером "Голосу країни". Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде", - поделилась своим состоянием она, добавив, что собирает "современную, трендовую, уникальную и, самое важное, душевную команду".

"Я ищу digital-героев — это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия — найти суперзвезд и показать их всей стране", - уточнила певица.

Напомним, что по результатам голосования, победу в "Голос країни-10" одержал Роман Сасанчин. После нокаутов он оказался в команде Тины Кароль, поэтому звездный тренер пятый раз одержала победу на проекте.

 

 

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Судьи, Потап, Голос країни, Олег Винник.

Автор:

Телеграф
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