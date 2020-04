"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: лучшие выступления и номер победителя (Видео)

Новости культуры:Впервые в истории телепроекта прямой эфир прошел без зрителей и ведущих.

Вечером 26 апреля на канале "1+1" прошел долгожданный финал вокального шоу Голос країни-10, продюсеры которого нашли способ определить победителя вопреки введенному ранее карантину. Заключительные вокальные бои прошли в уникальном диджитал-формате, с дистанционным участием звездных тренеров и тысяч зрителей.

На главный кубок "Голоса" в юбилейном 10 сезоне претендовали сразу 20 конкурсантов, прошедших вокальные нокауты. Такое количество финалистов обусловлено тем, что организаторы не проводили четвертьфинал и полуфинал, а сразу предложили вокалистам выступить в последнем выпуске шоу.

Команда Монатика

Сергей Роман

Современный гуцул признался, что главная его цель на проекте – показать, что украинская народная песня может звучать стильно. Это стремление уже принесло Оксане Мухе победу в предыдущем сезоне "Голоса страны", поэтому Сергей Роман является одним из главных претендентов на победу.

В финале шоу он исполнил знаменитую песню "Водограй", переделав музыку на современный лад.

Мелен Пасса

На финале вокального проекта Мелен Пасса решила поражать не только тембром, но и образом. Вокалистка кардинально перевоплотилась для исполнения песни Depeche Mode.

Юрий Самовилов

Перед выходом на сцену Юрий Самовилов признался, что его музыка уже привлекла внимание украинского шоу-бизнеса. Так, совместно с Валерием Харчишиным он записал песню, которую можно будет услышать в спецпроекте "Я, Нина". В финале он выступил со знаменитой песней Black Black Heart Дэвида Ушера.

Сергей Асафатов

Он уже успел показать, как любую песню может сделать хитом, добавив стильные биты и необычное звучание. В финале шоу Сергей Асафатов исполнил песню группы "Океан Эльзы", которая вызвала восторг у всех звездных тренеров.

Лида Ли

Закрывала выступления команды Монатика фаворитка шоу "Голос страны-10" Лида Ли. У девушку уже есть опыт выступлений на сцене, ведь она бэк-вокалистка своего тренера. Именно поэтому к ее выступлениям приковано внимание тысяч поклонников проекта. В 15 выпуске Лида Ли исполнила песню "Жалі", раскрыв свои вокальные данные.

Команда Дана Балана

Назар Яцишин

Первым от команды Дана Балана в финале выступил учитель истории Назар Яцишин. Он является единственным мужчиной, которого молдавский певец пригласил в финал "Голоса". Трогательные песни в исполнении вокалиста уже покорили сеть, поэтому в 15 выпуске он выбрал трек It's Alright, который объединил драйв и лиричность.

Мария Кондратенко

Монатик был убежден, что вокалистка слишком юна для выступлений в прямом эфире. Однако ее талант сумел убедить Дана Балана, что она стоит места в финале. Неожиданно на последнем этапе проекта Мария Кондратенко выступила с украинской народной песней "Ой, при гаю, при Дунаю".

Индира Едильбаева

Вокалистка из Казахстана Индира Едильбаева не смогла приехать в Украину на финал "Голоса страны-10" из-за пандемии коронавируса. Однако это не стало ей помехой выступить в прямом эфире. Индира спела песню Дана Балана в своем доме в Алматы, растрогав всех зрителей, особенно, своего звездного тренера.

Анастасия Балог

Бешеную поддержку у зрителей имеет Анастасия Балог. Все потому, что девушка является одной из поклонниц Дана Балана, поэтому за нее активно отправляют голоса другие участники фан-клуба артиста. Вокалистка доказала тренеру, что достойна не только места в финале проекта, но и на большой сцене. Поэтому в 15 выпуске она еще раз доказала это.

Дарья Петрожицкая

Закрывать выступления команды Дана Балана взялась звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Она призналась перед выступлением, что больше мечтает петь, чем сниматься в телепроектах. Поэтому "Голос страны-10" – это ее возможность начать покорять сцену.

Команда Потапа и Насти Каменских

Максим Перепелица и Екатерина Степура

Впервые в истории украинского "Голоса" в нокаутах создали дуэт. Для Екатерины Степуры и Максима Перепелицы такой опыт новый, а в финале они впервые вышли на сцену вместе. Дуэт показал зажигательное выступление с танцами, которое, по словам Потапа, выглядело как перформанс престижной музыкальной премии.

Юлия Коровко

Украинка Юлия Коровко и перед финалом "Голоса страны-10" не могла поверить, что все же получила место в развлекательном шоу. Часто с девушки смеялись из-за нетипичной внешности, поэтому она до сих пор не была уверена, что может стать певицей. Однако восторг тренеров от пения Юлии Коровко дал ей стимул бороться за главный кубок.

В финале "Голоса" она мастерски исполнила песню "Черемшина", вызвав овации у опытных артистов.

Ерлан Байбазаров

Казахстанский таксист Ерлан Байбазаров сумел перевернуть все стереотипы относительно своей профессии. Парень еще с кастингов демонстрирует необычную манеру исполнения песен, которая захватывает с первых нот. Для финального поединка Ерлан исполнил чувственную композицию. Вокалист не мог попасть на запись шоу в Киеве и исполнил трек из своего дома.

Виталий Окс

Потап и Настя Каменских подарили школьнику Виталию Оксу второй шанс на шоу "Голос страны-10". Они пригласили талантливого вокалиста в свою команду и к финалу помогли ему подготовить трек, который не может оставить зрителей равнодушными. Виталий Окс исполнил 7 rings Арианы Гранде.

Анастасия Картвелишвили

Зажигательная вокалистка Анастасия Картвелишвили закрывала серию выступлений команды Потапа и Насти Каменских. Во время карантина она решила поддержать всех украинцев. Анастасия исполнила ритмичную песню из репертуара Верки Сердючки "Все будет хорошо".

Команда Тины Кароль

Анна Трубецкая

Именно ей Тина Кароль доверила открывать выступления своей команды. Анна, которая является участницей фан-клуба звездного тренера, умеет даже дистанционно заворожить слушателей своим пением. Вокалистка это в очередной раз доказала, исполнив из Беларуси трек "Океан Эльзы" – "Без бою".

Даниэль Салем

Перед выступлением Даниэль Салем признался, что является не самым сильным конкурсантом команды Тины Кароль. Однако его дочь вдохновляет его не опускать руки и продолжать бороться за главный кубок "Голоса страны-10". В финале Даниэль Салем выступил с песней-монологом, которая растрогала нежностью.

Дарья Полоротова

А вот Дарья Полоротова решила покорять зрителей песней знаменитой американки Билли Айлиш. Юная вокалистка с мощным голосом исполнила трек из своей комнаты. Девушка сумела тронуть Тину Кароль и получила от тренера немало комплиментов.

Роман Сасанчин

Все участники команды Тины Кароль посвятили свои выступления медикам, которые борются с коронавирусом. К ним присоединился и Роман Сасанчин, который спел не только для врачей, но и для всех матерей.

Ольга Мельник

Закрывала первый этап финала "Голоса страны-10" Ольга Мельник. Девушка уже боролась за главный кубок проекта, поэтому делает все для того, чтобы в 2020 году стать триумфатором шоу.

Она также поддержала украинских медиков и волонтеров. В годовщину Чернобыльской катастрофы Ольга Мельник посвятила выступление всем, кто 34 года назад оказался на улице без жилья.

Суперфинал "Голоса страны-10"

Во втором этапе шоу "Голос страны-10" финалисты четырех команд исполнят трек, с которым они пришли на слепые прослушивания.

Так, Индира Едильбаева спела в прямом эфире песню "Мелодія" от украинской группы The HARDKISS. На кастингах именно эта композиция помогла девушке развернуть 4 кресла тренеров.

Следующим покорять зрителей взялся Сергей Асафатов из команды Монатика. Вокалист исполнил проникновенную песню группы "Бумбокс", растрогав звездного тренера.

Ерлан Баибазаров на кастингах сумел поразить всех звездных тренеров. Он исполнил зажигательную песню Feel It Still от группы Portugal the Man.

Закрывал прямой эфир Роман Сасанчин. Он трогательно исполнил композицию Luna tu певца Alessandro Safina.