"Голос країни 10": в состав жюри вошла еще одна звезда

Артистка будет сидеть в двойном кресле со своим мужем - Потапом.
Настоящей неожиданностью для поклонников проекта "Голос страны" поделились представители шоу на своей инстаграм-странице 31 декабря.
"А вот и настоящий подарок к праздникам! Встречай нового тренера десятого юбилейного сезона "Голос страны" Настю Каменских со своим мужем Потапом в двойном кресле, которые вместе будут бороться за победу в главной битве эпохи. Это точно будет самый страстный сезон за всю историю шоу. Как тебе такой сюрприз?" – поинтересовались у своих фанатов организаторы шоу.
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А ось і справжній подарунок до свят Зустрічай нового тренера десятого ювілейного сезону #голоскраїни @kamenskux зі своїм чоловіком @realpotap у подвійному кріслі разом змагатимуться за перемогу у головній битві епохи. Це точно буде найпристрасніший сезон за всю історію шоу. Як тобі такий сюрприз? #голоскраїни10 #битваепохи
На такую неожиданность пользователи инстаграма отреагировали с восторгом: "Интересно, будет горячо!", "Я так и знал! Супер", "Ура, семья, как говорится, будет в сборе... Настя с Потапом хоть на съемках будут видеться", "Это будет бомба".
Добавим, что 10 сезон "Голоса страны" на телеканале "1+1" стартует уже 19 января. Кроме Потапа и Насти, звездными тренерами шоу стали Тина Кароль, Дан Балан и Монатик.