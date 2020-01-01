"Голос країни 10": в состав жюри вошла еще одна звезда

Новости культуры:Украинская исполнительница Настя Каменских стала новой и уже последней судьей юбилейного вокального шоу.

Артистка будет сидеть в двойном кресле со своим мужем - Потапом.

Настоящей неожиданностью для поклонников проекта "Голос страны" поделились представители шоу на своей инстаграм-странице 31 декабря.

"А вот и настоящий подарок к праздникам! Встречай нового тренера десятого юбилейного сезона "Голос страны" Настю Каменских со своим мужем Потапом в двойном кресле, которые вместе будут бороться за победу в главной битве эпохи. Это точно будет самый страстный сезон за всю историю шоу. Как тебе такой сюрприз?" – поинтересовались у своих фанатов организаторы шоу.

На такую неожиданность пользователи инстаграма отреагировали с восторгом: "Интересно, будет горячо!", "Я так и знал! Супер", "Ура, семья, как говорится, будет в сборе... Настя с Потапом хоть на съемках будут видеться", "Это будет бомба".

Добавим, что 10 сезон "Голоса страны" на телеканале "1+1" стартует уже 19 января. Кроме Потапа и Насти, звездными тренерами шоу стали Тина Кароль, Дан Балан и Монатик.