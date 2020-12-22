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В сети появились первые видео со слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос страны»

В сети появились первые видео со слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос страны»
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Совсем скоро зрители увидят новый сезон вокального шоу «Голос країни. Перезагрузка». В одиннадцатом сезоне сменился состав тренеров – вместо Дана Балана и Потапа с Настей Каменских в судейских креслах будут сидеть Надя Дорофеева и Олег Винник.

Съемки нового сезона вокального шоу находятся в самом разгаре и продюсер проекта Владимир Завадюк, решил, рассказать, на каком этапе сейчас находится съемки, показав первое видео со съемочной площадки.

«Какие же красивые тренера у нас в этом году» - пишет Владимир.

Завадюк сообщил, что 21 декабря уже состоялась редактура отснятого материала «слепых» прослушиваний. Также, продюсер признался, что новый сезон будет самым вокальным.

 
 
 
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Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Ранее, новая судья шоу Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала короткий ролик, а в подписи к нему сообщила, что собрала нереально крутую команду.

 
 
 
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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

«Телеграф» напоминает, что в юбилейном сезоне "Голоса страны" победил 18-летний Роман Сасанчин. 

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Все по теме:

Музыка, Шоу, Голос страны, Голос країни.

Автор:

Телеграф
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