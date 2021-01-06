Свое ближе: рождественские песни и колядки от украинских музыкантов (видео)

В среду, 6 января, у восточных христиан отмечается Рождественский сочельник. В народе его также называют "коляда".

В украинских селах еще сохранился обычай в ночь на Рождество 7 января ходить по домам с вертепом, который служит сценой для мистерии-драмы, когда разыгрывается рождение Иисуса. Все участники вертепа одеты в традиционные костюмы, а яркое и веселое действо длится до самого рассвета следующего дня.

Музыка в это время носит немаловажную роль. Ранее "Телеграф" предоставлял вам лучшие детские рождественские колядки на украинском языке.

В новой подборке вы можете насладиться талантливым исполнением современных композиций от украинских музыкантов.

Ранее "Телеграф" делал подборку лучших песен для создания праздничного настроения.