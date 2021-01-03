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Когда колядуют в Украине в 2021 году

Когда колядуют в Украине в 2021 году
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

Празднования Нового года подходит к концу и пора готовиться к Рождеству.

В Украине и мире празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января, в отличии от католиков, которые празднуют 25 декабря.

Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году

Колядуют: с вечера 6-го до вечера 7 января.

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 Накануне или в первый день Рождества с вечера начинали колядовать. В колядках прославляют рождение Иисуса Христа.

Щедруют: в канун старого Нового года 13 января.

Накануне старого Нового года, как и на коляды, существовали торжественные обходы дворов с щедровками.

Щедровками желают блага семье, дому, плодовитого урожая в этом году.

Так как колядовать нужно 6 января вечером и 7 января целый день, то щедровать - только 13 января вечером. Посевать (засевать) можно 14 января утром и днем.

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Также щедровать и накануне Крещения - 18 января.

Посевают: утром 14 января.

На Старый Новый год и День святого Василия (14 января) утром ходят посевать посевальники, которые засыпают зерном жилища знакомых, родственников, соседей.

По традиции, засевать должны мальчики, поскольку в народе считали, если если первым в дом войдет мужчина, значит в хозяев будет все хорошо круглый год.

Напомним, что Рождество, 7 января, считается государственным праздником, поэтому выходными для украинцев будут четыре дня подряд - с 7 по 10 января.

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Все по теме:

Рождество, Праздники, Колядки, Щедровки, Коляды.

Автор:

Телеграф
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