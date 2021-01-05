С наступающим Рождеством: красивые поздравления на любой вкус

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. Это великий праздник, посвященный рождению Иисуса Христа в Вифлееме.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения.

В рождественские праздники семьи собираются все вместе, чтобы отметить Сочельник 6 января, а после и Рождество 7 января. Однако из-з пандемии не все близкие люди смогут собраться вместе. Но это не значит, что они останутся без поздравлений.

«Телеграф» собрал для Вас лучшие поздравления с наступающим Рождеством в картинках и открытках, чтобы Вы могли порадовать своих родных, близких и друзей.

Ранее, «Телеграф» писал, как приготовить праздничную кутью на Сочельник – 7 интересных рецептов.