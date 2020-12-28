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Рождество 2021: детские колядки на украинском языке

Рождество 2021: детские колядки на украинском языке
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

7 января православные христиане отмечают Рождество. А колядки – это одна из традиций этого светлого праздника, без которых уже невозможно представить Рождество.

Колядки – это обрядовые песни, которые исполняют взрослые и дети в Рождество. Стоит отметить, что во времена Руси считалось, что чем больше в дом придет колядующих, тем удачливее будут наступивший год. Колядовать могут ходить как девушки, так и парни. Возраст также не имеет значения.

«Телеграф» собрал для Вас самые лучшие колядки на Рождество 2021 на украинском языке, которые понравятся и взрослым, и детям. А еще их очень легко и быстро выучить.

Ранее, «Телеграф» сообщал, какие города Украины и как будут праздновать Новый год и Рождество.

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Все по теме:

Традиции, Рождество, Колядка.

Автор:

Телеграф
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