"Щедрик" прозвучал на вершине Кавказских гор (видео)

Всемирно известное произведение "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже второе столетие путешествует по миру, несет украинскую культуру в новые страны и города. По традиции украинский "Щедрик" сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников.

Через время святочная песня вернулась в Старый Свет, чтобы быть услышанным из вершин величественных и прекрасных Кавказских гор.

Украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугаму. А созданный украинский-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрик" зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов.

Видео с записью опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Напомним, что более 100 лет назад мелодия "Щедрик" впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня "Carol of the bells".

Ранее "Щедрика" исполнили оркестр военно-воздушных сил США.