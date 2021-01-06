Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник

6 января православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это особенный день, в который заканчивается Рождественский пост. В сочельник верующие воздерживаются от приема пищи и пьют только воду до восхода первой звезды.
В этот день принято собираться семьей, чтобы встретить праздник с самыми родными и близкими. По традиции, застолье принято начинать с сочива или кутьи, а на столе в этот день должно быть 12 блюд, по числу апостолов.
Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.
Считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили.
Запреты 6 января:
Нельзя ругаться и сквернословить.
Не стоит надевать черную одежду.
Нельзя работать в этот и следующий день. Исключением считают приготовление праздничных блюд.
Запрещено есть до появления первой звезды на небе.
В этот день категорически нельзя отказывать в гостеприимстве. Гостя непременно нужно впустить и угостить. Тогда весь год будет благополучным.
Народные приметы:
Ясный день – хороший урожай овощей в огороде, и пшеницы в поле.
Если звёзды редки — ягод в тот год будет мало.
Если на Сочельник снежная погода — будет урожай на хлеб.
Снегопад — верный признак процветания хозяйства в новом году.
Если в этот день мороз — в семье будет совет да любовь.
Если собаки 6 января валяются в снегу, надвигается метель. Об этом же предупреждали скребущие пол кошки.