Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
Парней, проучивших обидчика девушки-кассира в харьковском магазине теперь ищет полиция
Парней, проучивших обидчика девушки-кассира в харьковском магазине теперь ищет полиция
Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть

Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник

Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
00:01 Сегодня Телеграф

6 января православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это особенный день, в который заканчивается Рождественский пост. В сочельник верующие воздерживаются от приема пищи и пьют только воду до восхода первой звезды.

В этот день принято собираться семьей, чтобы встретить праздник с самыми родными и близкими. По традиции, застолье принято начинать с сочива или кутьи, а на столе в этот день должно быть 12 блюд, по числу апостолов.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.

Считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили.

Запреты 6 января:

  • Нельзя ругаться и сквернословить.

  • Не стоит надевать черную одежду.

  • Нельзя работать в этот и следующий день. Исключением считают приготовление праздничных блюд.

  • Запрещено есть до появления первой звезды на небе.

  • В этот день категорически нельзя отказывать в гостеприимстве. Гостя непременно нужно впустить и угостить. Тогда весь год будет благополучным.

Читайте также: Поздравления с Рождеством, открытки, картинки, гифки

Народные приметы:

  • Ясный день – хороший урожай овощей в огороде, и пшеницы в поле.

  • Если звёзды редки — ягод в тот год будет мало.

  • Если на Сочельник снежная погода — будет урожай на хлеб.

  • Снегопад — верный признак процветания хозяйства в новом году.

  • Если в этот день мороз — в семье будет совет да любовь.

  • Если собаки 6 января валяются в снегу, надвигается метель. Об этом же предупреждали скребущие пол кошки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Рождество, Приметы, Праздники, Запреты, Сочельник.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
02 Локдаун в Украине могут отменить: первые детали
03 В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс
04 Трансфер Абады в Динамо под угрозой срыва: Луческу нашел ему замену
05 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии загадочно погибла украинка: первые подробности
В Италии загадочно погибла украинка: первые подробности
Водителям &quot;евроблях&quot; отказывают в возмещении страховки? В сети бьют тревогу из-за ответа страховой фирмы
Водителям "евроблях" отказывают в возмещении страховки? В сети бьют тревогу из-за ответа страховой фирмы
Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото
Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото
В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс
В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь