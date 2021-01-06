Рождественский Сочельник 6 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник

6 января православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это особенный день, в который заканчивается Рождественский пост. В сочельник верующие воздерживаются от приема пищи и пьют только воду до восхода первой звезды.

В этот день принято собираться семьей, чтобы встретить праздник с самыми родными и близкими. По традиции, застолье принято начинать с сочива или кутьи, а на столе в этот день должно быть 12 блюд, по числу апостолов.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.

Считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили.

Запреты 6 января:

Нельзя ругаться и сквернословить.

Не стоит надевать черную одежду.

Нельзя работать в этот и следующий день. Исключением считают приготовление праздничных блюд.

Запрещено есть до появления первой звезды на небе.

В этот день категорически нельзя отказывать в гостеприимстве. Гостя непременно нужно впустить и угостить. Тогда весь год будет благополучным.

Народные приметы: