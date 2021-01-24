Между Порошенко и Коломойским тает лед? "Roshen" стал спонсором "Голос країни" на "1+1"

В воскресенье, 24 января, на канале "1+1" стартовали слепые прослушивания флагманского проекта - шоу "Голос країни 11". Звездные тренеры набрали первых участников в свои команды.

Впрочем, первый выпуск нового сезона отметился интересным моментом. "Телеграф" обратил внимание, что одним из главных спонсоров проекта стала корпорация "Roshen".

Казалось бы, рядовая история про коллаборацию двух крупных компаний с целью удовлетворения интересов друг друга - размещения брендовой рекламы и заработка на ней. Но в этой истории есть один любопытный момент, связанный с политикой.

Ни для кого не секрет, что владельцем мажоритарного пакета акций телеканала "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, а компания "Roshen" является детищем пятого президента Петра Порошенко.

Вот уже несколько лет между Коломойским и Порошенко пробежала черная кошка. Аппогеем конфликта стала национализация "ПриватБанка", который до 2017 года принадлежал группе "Приват" Коломойского. Сам олигарх в июне 2017 года покинул Украину и вернулся только с приходом к власти Владимира Зеленского в мае 2019-го.

Коломойский вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым в судебном порядке пытались оспорить национализацию "ПриватБанка", однако на данный момент крупный банк находится в руках государства.

За время открытого конфликта Коломойский неоднократно нелестно высказывался в адрес Порошенко. Любопытно, но в 2014 году Коломойский и Порошенко фактически играли в одной команде на поле борьбы с российскими захватчиками. Олигарх даже возглавил Днепропетровскую область в марте 2014 года. Впрочем, интересы президента Порошенко и тогдашнего губернатора Коломойского в нефтегазовой сфере разошлись и конфликт вокруг "Укрнафты" и "Укртранснафты" вылился в масштабное противостояние.

За все эти годы по каналу "1+1" на постоянной основе демонстрировались сюжеты, указывающие на промахи Порошенко. Иногда эти ролики выходили, прямо скажем, на грани фола. Главным таким примером является "легендарный" сюжет о якобы причастности Петра Порошенко к убийству его брата.

На разного рода шоу "Вечерний квартал", "Лига смеха", "Чисто News" и так далее постоянно стебали Порошенко, однако подчеркивали авторитет Коломойского.

Во время избирательной кампании 2019 года рекламы Петра Порошенко и его политсилы "Европейская солидарность" замечено не было.

Приход к власти Владимира Зеленского Коломойский публично называл ответом Петру Порошенко, обвиняя того во всех смертных грехах - войне, разрухе и так далее.

Порошенко в свою очередь не скрывал ненависти к днепропетровскому олигарху и даже заявлял, что тот "заслуживает на пожизненное" за коррупцию.

Можно ли считать сотрудничество "Roshen" и канала "1+1" индикатором некоего потепления между Коломойским и Порошенко? Пока вопрос открыт. Но стоит отметить, что на данный момент у владельца "плюсов" натянутые отношения с президентом Зеленским, а лидер партии "ЕС" и вовсе в открытой оппозиции к действующему главе государства. Возможно, это объединение вокруг общего врага. И Коломойский, и Порошенко не первый год в украинской политике и бизнесе, они точно знают когда и как нужно искать себе новых партнеров.