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Между Порошенко и Коломойским тает лед? "Roshen" стал спонсором "Голос країни" на "1+1"

Между Порошенко и Коломойским тает лед? "Roshen" стал спонсором "Голос країни" на "1+1"
23:00 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 24 января, на канале "1+1" стартовали слепые прослушивания флагманского проекта - шоу "Голос країни 11". Звездные тренеры набрали первых участников в свои команды.

Впрочем, первый выпуск нового сезона отметился интересным моментом. "Телеграф" обратил внимание, что одним из главных спонсоров проекта стала корпорация "Roshen".

Рошен - спонсор шоу Голос країни

Казалось бы, рядовая история про коллаборацию двух крупных компаний с целью удовлетворения интересов друг друга - размещения брендовой рекламы и заработка на ней. Но в этой истории есть один любопытный момент, связанный с политикой.

Ни для кого не секрет, что владельцем мажоритарного пакета акций телеканала "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, а компания "Roshen" является детищем пятого президента Петра Порошенко.

Вот уже несколько лет между Коломойским и Порошенко пробежала черная кошка. Аппогеем конфликта стала национализация "ПриватБанка", который до 2017 года принадлежал группе "Приват" Коломойского. Сам олигарх в июне 2017 года покинул Украину и вернулся только с приходом к власти Владимира Зеленского в мае 2019-го.

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Коломойский вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым в судебном порядке пытались оспорить национализацию "ПриватБанка", однако на данный момент крупный банк находится в руках государства.

За время открытого конфликта Коломойский неоднократно нелестно высказывался в адрес Порошенко. Любопытно, но в 2014 году Коломойский и Порошенко фактически играли в одной команде на поле борьбы с российскими захватчиками. Олигарх даже возглавил Днепропетровскую область в марте 2014 года. Впрочем, интересы президента Порошенко и тогдашнего губернатора Коломойского в нефтегазовой сфере разошлись и конфликт вокруг "Укрнафты" и "Укртранснафты" вылился в масштабное противостояние.

За все эти годы по каналу "1+1" на постоянной основе демонстрировались сюжеты, указывающие на промахи Порошенко. Иногда эти ролики выходили, прямо скажем, на грани фола. Главным таким примером является "легендарный" сюжет о якобы причастности Петра Порошенко к убийству его брата.

На разного рода шоу "Вечерний квартал", "Лига смеха", "Чисто News" и так далее постоянно стебали Порошенко, однако подчеркивали авторитет Коломойского.

 

Во время избирательной кампании 2019 года рекламы Петра Порошенко и его политсилы "Европейская солидарность" замечено не было.

Приход к власти Владимира Зеленского Коломойский публично называл ответом Петру Порошенко, обвиняя того во всех смертных грехах - войне, разрухе и так далее.

Порошенко в свою очередь не скрывал ненависти к днепропетровскому олигарху и даже заявлял, что тот "заслуживает на пожизненное" за коррупцию.

Можно ли считать сотрудничество "Roshen" и канала "1+1" индикатором некоего потепления между Коломойским и Порошенко? Пока вопрос открыт. Но стоит отметить, что на данный момент у владельца "плюсов" натянутые отношения с президентом Зеленским, а лидер партии "ЕС" и вовсе в открытой оппозиции к действующему главе государства. Возможно, это объединение вокруг общего врага. И Коломойский, и Порошенко не первый год в украинской политике и бизнесе, они точно знают когда и как нужно искать себе новых партнеров.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Петр Порошенко, 1+1, Игорь Коломойский, Голос країни.
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