Ограбил банк на миллиарды: у Коломойского хотят отнять незаконно приобретенную недвижимость в США

30 декабря Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных олигархом Игорем Коломойским из ПриватБанка в Украине.

Об этом сообщил украинский журналист Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале.

Само объявление сделали заместитель помощника генерального прокурора Кевин Дрисколл из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ариана Фахардо Оршан от Южного округа Флориды, прокурор США Джастин Э. Хердман от Северного округа Огайо и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из офиса ФБР в Кливленде.

Этот гражданский иск о конфискации - третий, после первых двух, поданных в августе 2020 года в Южном округе Флориды о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техас.

Минюст утверждает, что эта собственность также была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине. Утверждается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег.

В трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, "присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов". Оба они получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, до тех пор, пока схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

Стоит напомнить, что еще 7 августа Министерство юстиции США тебовало конфискации двух объектов коммерческой недвижимости Коломойского, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.