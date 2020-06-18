Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится

На заседании Печерского районного суда Киева пятый президент Петр Порошенко выступил с речью.

Пятый президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал Печерский суд вернуть Офису генерального прокурора тот "трэш", в котором его пытаются обвинить.

Об этом Порошенко заявил на заседании суда 18 июня.

"Моя просьба, ваша честь, отправьте им этот мусор и действуйте по закону", - заявил он.

Порошенко сказал, что понимает, почему сторона обвинения изменила ходатайство с ареста на личное обязательство: чтобы ограничить его передвижения и не дать ему путешествовать "с целью мобилизовать мир на защиту Украины". Политик назвал незаконными 27 дел, которые были возбуждены против него , а обвинения, которые выдвигает ему ОГП, ничтожными.

Отдельно експрезидент обратился к действующему главе государства, в который раз отметил, что он и его команда не являются врагами Владимиру Зеленскому, и предостерег от незаконных решений.

"Владимир Александрович, вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И ваших указаний относительно того, чтобы засадить Порошенко. Это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе и в мире", - добавил экс-президент.