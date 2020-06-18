"Разжигание межрелигиозной розни": Порошенко поделился, в чем его обвиняют

По словам пятого президента Украины, против него возбудили дело из-за получения государством Томоса.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него открыто еще одно уголовное производство – за "разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Украиной Томоса.

Об этом он заявил под Печерским районным судом Киева, где ему должны избирать меру пресечения.

"Оказывается, против меня возбудили еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины". За решетку Порошенко за это", - сказал экс-президент.

Люди у здания суда после этого сообщения Порошенко скандировали: "Позор".

В то же время Порошенко не уточнил, какой правоохранительный орган должен расследовать это дело.

Со своей стороны Государственное бюро расследований пока не сообщало об открытии такого производства.

Как известно, Печерский райсуд Киева 18 июня должен рассмотреть ходатайства Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко.