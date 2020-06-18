Порошенко придет в суд: похороны отца экс-президента отложили до пятницы

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд, где ему должны выбирать меру пресечения, из-за чего похороны его отца перенесли. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", - написал он.

Цеголко заявил, что панихида состоится в 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре, а прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.

Как сообщалось, 16 июня умер отец пятого Президента Украины, общественный и политический деятель Алексей Порошенко.

Печерский райсуд Киева 18 июня в 15.00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко.

Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР объявили подозрение Порошенко.

Вместе с тем адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня Порошенко пытались сообщить о подозрении в деле о назначении Семочко, в то же время экс-президент не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не установленным законом способом, поскольку объявлять подозрение народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила сообщение о подозрении.