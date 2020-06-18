Порошенко придет в суд: похороны отца экс-президента отложили до пятницы

"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", - написал он.
Цеголко заявил, что панихида состоится в 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре, а прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.
Как сообщалось, 16 июня умер отец пятого Президента Украины, общественный и политический деятель Алексей Порошенко.
Печерский райсуд Киева 18 июня в 15.00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко.
Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР объявили подозрение Порошенко.
Вместе с тем адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня Порошенко пытались сообщить о подозрении в деле о назначении Семочко, в то же время экс-президент не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.
Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не установленным законом способом, поскольку объявлять подозрение народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила сообщение о подозрении.