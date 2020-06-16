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Умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины

Умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников
16 июня на 85-му году жизни умер отец пятого президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Ушел из жизни Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика", - говорится в сообщении партии.

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии Наша Украина. В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии "Единство". В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду. 

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что 4 апреля умер отец лидера группы Океан Эльзы, экс-народного депутата от партии Голос Святослава Вакарчука, экс-министр образования Иван Вакарчук.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Винницкий облсовет, Европейская солидарность, Отец Порошенко.

Автор:

Телеграф
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