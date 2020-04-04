Во Львове умер экс-министр образования Иван Вакарчук

Новости Украины:В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель.

Во Львове на 73-году жизни скончался ученый и экс-министр образования Украины Иван Вакарчук, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Большая утрата для Львова и Украины. На 73-м году умер Иван Вакарчук. Многолетний ректор Львовского госуниверситета, экс-министр образования и науки, ученый, физик, политик, Герой Украины", - написал Козицкий.

О потере сообщил также и депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память",– написал Вятрович.

Пока неизвестна причина смерти.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета , Ивана Вакарчука похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Что известно об Иване Вакарчуке

Украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007 – 2010 годов был министром образования и науки Украины.

Много лет занимал должность ректора Львовского университета: 1990 – 2007 годы и в 2010 – 2013 годы.

В 2007 году он получил награду "Герой Украины".

За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.