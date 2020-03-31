Новости Украины:30 марта стало известно о смерти почетного консула Украины в Хорватии Николы Турчича.

Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

"Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не является... Благодарная и светлая память", - говорится в сообщении.

Время, причину смерти и другие подробности посольство пока не сообщает.

Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

Напомним, украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, Германия, сообщил, что переболел коронавирусом и на этот момент находится на карантине. Его самочувствие улучшается.

МИД еще 14 марта сообщил о переходе всех украинских зарубежных дипучреждений на особый режим работы с 15 по 20 марта. Такое решение было принято после того, как у одного из украинских дипломатов был диагностирован коронавирус. В какой именно стране это произошло, не указывалось.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрии). Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.