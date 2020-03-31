Скачать
Вторник, 31.03.2020
Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта

Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич

Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич
07:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:30 марта стало известно о смерти почетного консула Украины в Хорватии Николы Турчича.

Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

"Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не является... Благодарная и светлая память", - говорится в сообщении.

Время, причину смерти и другие подробности посольство пока не сообщает.

Напомним, украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, Германия, сообщил, что переболел коронавирусом и на этот момент находится на карантине. Его самочувствие улучшается.

МИД еще 14 марта сообщил о переходе всех украинских зарубежных дипучреждений на особый режим работы с 15 по 20 марта. Такое решение было принято после того, как у одного из украинских дипломатов был диагностирован коронавирус. В какой именно стране это произошло, не указывалось.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрии). Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хорватия, Консул, Никола Турчич, Почетный консул Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
02 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
03 "Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
04 Коронавирус в Украине: число погибших возросло
05 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Свежие данные по COVID-19: что происходит в мире
Свежие данные по COVID-19: что происходит в мире
Новый альбом и песня о добровольцах: &quot;Океан Ельзы&quot; готовит &quot;домашний музыкальный сюрприз&quot;
Новый альбом и песня о добровольцах: "Океан Ельзы" готовит "домашний музыкальный сюрприз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь